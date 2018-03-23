2018-03-23T16:44:39+03:00
Политика

Россия нашла противоядие угрозам

Зачем Владимир Путин рассказал о новом суперсовременном оружии нашей страны [видео]
Виктор БАРАНЕЦ
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«Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет.

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Почему после слов Путина о новейших вооружениях, Запад зашелся криком: «Москва бряцает оружием!», «Кремль раскручивает гонку вооружений!»?

Часть российских обывателей тогда тоже недоумевали: «Зачем лидер страны показал все эти гиперзвуковые «страшилки» и суперракеты»? Кое-кому даже могло показаться, что Путин слишком уж воинственно помахал «ядерным мечом». Да еще и показал впечатляющие «мультики» - чтобы доходчивей пояснить, как уникальная боевая техника работает.

Но этим «военным пакетом» Путин хотел сказать лишь то, что Россия готова ответить на все угрозы самым современным оружием. И дальшейшая гонка вооружений (как и холодная война) - бессмысленна.

1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию не только погрозил пальцем Западу, но и рассказал о новейшем российском оружии. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию не только погрозил пальцем Западу, но и рассказал о новейшем российском оружии. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Если оглянуться в прошлое, то там легко обнаруживается множество фактов, которые ясно говорят: и СССР, и новую Россию США и другие члены НАТО не раз провоцировали на ответные действия. Так было в 1962-м, когда в ответ на размещение ядерного оружия США в Турции, Москва вынуждена была отправить свои ракеты на Кубу. Так было тогда, когда Вашингтон после объединения Германии пообещал «ни на дюйм» не продвигать войска НАТО на восток. Так было и тогда, когда американцы разворачивали свои эшелоны ПРО в Европе. И при этом лицемерно заявляли, что все это направлено не против России, а против Северной Кореи и Ирана.

На самом деле все это делалось, чтобы нивелировать российский ракетно-ядерный потенциал - в случае начала военных действий. А затем оказалось, что европейская «оборонительная» ПРО легко трансформируется в наступательную. Что еще больше ставит Россию в невыгодное положение. Москва тысячу раз говрила Вашингтону, что и равзертывание ПРО США в Юной Корее и Японии тоже серьезно «ущемляет» нашу безопасность. Что по этому поводу сказал в Послании Путин?

- Раньше нас никто не слушал. Послушайте хотя бы сейчас.

Похоже, начинают слышать. Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным «выразил обеспокоенность» в связи с разработкой Россией новых ядерных вооружений». Лидер США сказал, что он «обеспокоен неуязвимыми межконтинентальными ракетами, которые могут преодолеть все защитные барьеры Соединенных Штатов»

Трамп признался «озабоченность» речью Путина, где прозвучало о разработках в России «непобедимой» межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые переигрывают всю американскую оборону». С запредельной откровенностью высказался и главком стратегического командования ВС США Джон Хайтен: «У нас нет возможности защитить себя от гиперзвукового вооружения России... США не располагает защитой, которая смогла бы противостоять такому виду оружия».

По итогам голосования новейшему российскому оружию выбрали звучные имена. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

По итогам голосования новейшему российскому оружию выбрали звучные имена.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А ведь еще недавно те же американские генералы охотно говорили о «паритете» и некоей «стратегической стабильности». И о том, что ее нельзя разрушать. Говорили одно, а делали другое. И вынуждали Россию не смиренно наблюдать за нарастающими у ее границ угрозами, а искать противоядие.

И оно, как видим, найдено.

КСТАТИ

Россияне выбрали название для новейшего оружия

В начале марта Владимир Путин предложил гражданам страны выбрать названия новейшим системам российского вооружения. И с того момента сайт Минобороны России обрабатывал за час более 20 тысяч обращений. А за 9 дней голосования на интернет-ресурс ведомства поступило более 7,6 миллионов предложений! Встречались и весьма неожиданные: «Летающий ватник», «Кракен», «Язь», «Вий», «Офтальмолог». К вечеру четверга определились лидеры голосования (подробнрости)

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Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям. (подробности)

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