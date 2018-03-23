СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-23T17:16:14+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ У ВЕТЕРАНА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Полагаются ли льготы по оплате ЖКХ ветерану военной службы? Мне еще нет 60 лет.

Анатолий

- Ветераны военной службы имеют право на 50%-ную оплату жилищно-коммунальных услуг. Сделайте ксерокопию своего удостоверения и отнесите в управляющую компанию с заявлением: прошу предоставить льготу по оплате ЖКУ. Возраст для ветеранов военной службы значения не имеет. Если вам откажут, жалуйтесь прокурору.

КОГДА МОЖНО НЕ ВПИСЫВАТЬ ВОДИТЕЛЯ В ПОЛИС ОСАГО?

Может ли владелец автомобиля в своем присутствии передавать управление машиной тому, кто не вписан в полис ОСАГО?

Владимир

- По этому вопросу идет полемика. Моя точка зрения опирается на такие аргументы: пока не было ОСАГО, доверенность на управление автомобилем была нужна только когда нет хозяина. Если он рядом — доверенность не нужна. Для вас такая же аргументация: вписывать в полис ОСАГО другого человека нужно, если он один едет. А если хозяин тут же сидит, у него есть полис ОСАГО, вы выполняете его волю. Сотрудники ГИБДД наверняка будут гнуть другую линию, но в суде с хорошим адвокатом у вас велика вероятность выиграть.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОТДАВАТЬ ПАСПОРТ В РУКИ СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ

Если сотрудник полиции просит предъявить документы — обязан ли я отдавать свой паспорт ему в руки?

Василий

- Да, вы обязаны предоставить свой паспорт для проверки документов, отдать его в руки сотруднику полиции. Но человек в форме, требующий ваши документы, так же должен предъявить свое удостоверение. Поэтому, если хотите перехватить инициативу, вежливо попросите: будьте любезны показать ваше удостоверение.

ЕСЛИ С ИНВАЛИДА ТРЕБУЮТ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Я инвалид 2-й группы, постоянно получаю квитанции из налоговой инспекции о транспортном налоге. Ездил туда и показывал свое удостоверение об инвалидности, но квитанции все равно шлют.

Игорь

- Инвалиды освобождаются от транспортного налога, но словом делу не поможешь. Вы должны передать в налоговую инспекцию ксерокопию вашего удостоверения об инвалидности вместе с заявлением об освобождении от налога. Причем, заявление пишете в двух экземплярах, один оставляете в налоговой, а на втором, который останется у вас, должны расписаться и поставить штамп канцелярии о приеме.