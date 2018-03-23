Воспитали телепузиков: современные дети проводят у экрана до 5 часов в день

СЕГОДНЯ 16:31 2018-03-23T18:24:02+03:00

Подсчитано, что в среднем современный ребёнок проводит перед экраном от 3 до 5 часов в день. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что с этим делать и надо ли оттаскивать малышей от теликов

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Современные дети воспитаны телевизором. Мы, конечно, и раньше это подозревали. Но свежее исследование даёт понять: взрослые зачастую вообще не понимают, насколько плотно дети приклеились к экрану. Аналитики из Института современных медиа подсчитали, что в среднем ребёнок проводит перед экраном от 3 до 5 часов в день. И с каждым годом дети сидят перед телевизорами всё дольше.

Судя по расчетам экспертов, дети бегут к телеку буквально в каждую свободную минутку. Иначе непонятно, откуда у них берется столько времени, чтобы его тратить на мультфильмы. В среднем, дошкольники проводят у телевизора по 2 с половиной часа каждый день. Дольше всего перед экраном сидят мальчики 4-5 лет, а также те дети, у которых нет братьев и сестёр — похоже, что зомбоящик заменяет им игры и недостающее общение.

Как они смотрят

Наши дети пока предпочитают смотреть мультфильмы про Свинку Пеппу и Дашу-следопыта по телевизору. Тем более, что почти у половины ребят от 0 до 12 лет либо есть свой собственный телевизор, либо общий семейный, который они смотрят, когда захотят. А у каждого пятого ребёнка есть свой собственный пакет телеканалов — родители позаботились, чтобы чадо случайно не напоролось на сводку криминальных новостей.

Детям проще включить ящик и смотреть, "что дают", чем думать, что бы такого посмотреть, и искать нужное видео.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако, интернет уже вовсю наступает. Каждый третий ребёнок до 3 лет смотрит ролики на Youtube каждый день. Среди 4-7 — леток таких уже половина. Каждый третий открывает видео на планшете или смартфоне. И единственная причина, почему телевизор пока ещё лидирует по просмотрам — это банальная лень. Детям проще включить ящик и смотреть, "что дают", чем думать, что бы такого посмотреть, и искать нужное видео.

С взрослением дети всё чаще проводят время в интернете.Фото: Рушан КАЮМОВ

Что они смотрят

Чаще всего дети смотрят именно мультфильмы. Причем в основном российского производства.

Ближе к школьному возрасту (от 4 до 6 лет) дети начинают интересоваться и другими передачами — любят "Ералаш" и "Спокойной ночи, малыши", прямо как их бабушки и дедушки. Так что Филя, Хрюша и Степашка вполне тянут на те самые скрепы, которые должны объединять разные поколения.

В 10-12 лет дети переключаются уже на взрослые каналы, и с интересом смотрят все те передачи, которые обычно называют юмористическими и развлекательными. Запрещать им всё это бесполезно — дети кивнут, выключат телевизор и пойдут смотреть всё то же самое на своем смартфоне.

Телевизор уверенно лидирует как самый популярный способ досуга детей.Фото: Рушан КАЮМОВ

Почему так происходит и что делать

Отношение детей к телевизору, компьютеры и мобильным гаджетам закладываются с пеленок. Еще до того, как ребёнок отправился в детский сад, он смотрит, как взаимодействуют со смартфонами его родители. Если мама с папой даже спать ложатся, не выключая телевизор, то не надо думать, будто ребёнок вырастет каким-то другим.

Психологи советуют взрослым смотреть мультфильмы и передачи вместе с детьми и обсуждать поведение героев, кто как и почему так или иначе поступил. Только без нравоучений, иначе толку не будет.

Психологи советуют взрослым смотреть мультфильмы и передачи вместе с детьми и обсуждать поведение героев, кто как и почему так или иначе поступил.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В таком возрасте, до 12 лет, основной способ познания мира и двигатель развития маленького человека - это игра. Детям нужно играть, в одиночку и с другими детьми. Это позволяет примерять на себя и отрабатывать модели поведения, а не копировать впустую то, что транслирует телевизор. Пусть даже героями этих игр будут персонажи любимых мультсериалов. Главное, чтобы дети придумывали новые сюжеты и неожиданные повороты. И тогда даже самый примитивный мульт поможет развить воображение.

КСТАТИ

Обучающие видео ничему не учат

Индийские ученые поставили эксперимент на детях: отобрали 55 шестимесячных малышей и в течение полутора лет показывали им ролики с Youtube. Там были изображения родственников детей, клипы с танцами, рекламные ролики...

За полгода дети выучились распознавать на видео себя и своих родных, а к двум годам стали опознавать даже тех, кого ни разу вживую не видели. Еще дети научились нажимать на кнопки интерфейса Youtube, правда, не понимая, для чего они нужны.

Самое интересное, что словарный запас никак не вырос — дети упорно не хотели повторять слова за телевизором. Только за своими родителями! А среди всего многообразия роликов предпочитали смотреть рекламу, танцы, и видео с игрушками и воздушными шарами. В общем, плохие новости для тех, кто собирался передать воспитание детей ютьюбу на аутсорс — придется заниматься этим лично, по старинке.

А КАК У НИХ

Смартфоны вместо телека

В других странах дети не так привязаны к экрану. Например, в США дети от 2 до 8 лет проводят у телевизора чуть ли не в два раза меньше времени, чем наши (по данным Common Sense Media). В Японии телевидение тоже постепенно выходит из моды. Но это происходит не потому, что дети резко поумнели и пошли дружно гулять на улицу. Просто на смену ТВ пришли смартфоны и Youtube.