«Почему я с 52-м размером одежды заслуживаю суперстройного красавчика-мужа»: модель plus-size жестко ответила всем завистникам

СЕГОДНЯ 16:39 2018-03-23T16:54:54+03:00

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Американская модель plus-size Дженну Катчер весит 102 кг, у нее 52-й размер одежды, однако, несмотря на свой лишний вес, девушка ни дня в своей жизни не сидела на диетах. Дженна-сторонница бодипозитива, и не раз принимала участие в фотосессиях, где рекламировала купальники и белье для дам с формами. На своей странице в инстаграме девушка часто рассказывает о том, как он она счастлива со своим мужем- фитнес- тренером. Хотя судя по счастливым фотографиям семьи, это понятно и без слов. Однако, нашлось немало завистников, которые начали писать модели plus-size комментарии из серии, непонятно, как такой красавец мужчина мог жениться на такой пышке как Дженна. Сначала Катчер игнорировала эти выпады, но недоброжелательные отклики под новыми фотографиями появлялись снова и снова. И однажды терпение Дженны лопнуло.

Дженна опубликовала совместное с мужем пляжное фото, а в подписи к нему объяснила, почему она действительно достойна своего супруга. И почему фигура в любви вообще не имеет значения.

«Моя неуверенность в себе частично связана с тем, что я замужем за ''Мистером Прессом''. Почему он должен был достаться мне, полной девушке? Я чувствую себя недостойной, и иногда думаю, что раз я не худышка, то не заслуживаю его», — написала блогер под фото.

jennakutcher Someone once slid into my DMs and told me they couldn t believe I had managed to land a guy as good looking as @kickingitwithkutch. I ll be honest that I was taken aback. Part of my insecurity with my body has stemmed around being married to Mr. 6-Pack himself. Why should I, a curvy girl get him? I feel unworthy and when I write narratives in my head that because I am not thin, I don t deserve him. This man has embraced every curve, every dimple, pound and pimple for the last ten years and has always me reminded me that I m beautiful even when my inner dialogue doesn t match. So yes, my thighs kiss, my arms are big, and my bum is bumpy but there is just more of me for him to love and I chose the man that could handle alllll that (and so much more!) I am so much more than my body, so is he, and so are you. Double tap if true love doesn t see size. Photo by: @mrslindseyroman

И тут же продолжила: «Но этот мужчина принимает каждый изгиб, каждую ямочку, килограмм и прыщ на моем теле последние десять лет, и всегда напоминает мне, что я прекрасна. Да, мои бедра трутся друг об друга, у меня массивные руки, а мой живот — это именно что живот, но это значит только то, что ему достается больше меня. И я рада, что выбрала мужчину, который может все это (и не только!) удержать».

«Я больше, чем мое тело, и он тоже. Настоящая любовь не замечает размеров одежды», — напомнила Дженна поклонникам и хейтерам.

jennakutcher Let s play a little game called: 2 truths and a lie! You guys have to guess which one is the lie! 1 I was kindly voted most accident prone in my high school. 2 I wore the same Minnesota Twins sweatshirt every day for 7th grade. 3 I have four tattoos on my body and got one on the day I turned 18. You think you know me? Let s find out! I wanna see what you guess! Comment below! I ll reveal the answer tomorrow!

Дженна и Дрю познакомились больше 12 лет назад. Недавно отпраздновали 10-летие свадьбы. Катчер — успешный фитнес-тренер. Он регулярно занимается в тренажерном зале. А вот Дженна признается, что иногда комплексует из-за лишних кило. Однако муж всегда ее отговаривает.

Блогер рассказала, что начала бороться с неуверенностью еще в юности. «Вы можете поверить, что я семь лет не носила шорты, потому что кто-то назвал меня толстой», — пишет она в своем микроблоге. В один момент ей надоело прятаться под мешковатой одеждой и избегать камер, и тогда она решила больше не скрывать свое тело. Дженна начала работать над своей самооценкой, а своими успехами делиться с подписчиками в Инстаграме.

jennakutcher THE REALITY OF GOING VIRAL: We ve spent the last few days gawking at the fact that society believes that seeing two people (who happen to have different body types) in love is newsworthy, and yet we are embracing it whole heartedly because it means that we get to share our message with YOU, with the world. We are not our bodies. I am not defined by titles like curvy or plus size, Drew is not defined by Mr. Six Pack. At the end of the day, we are the girl and the guy who fell in love and started dating in college after @kickingitwithkutch lost a bet that led to a first kiss - the rest is history. Our story is has held ups and down, light and loss and we ve chosen to show up and turn the mess into our message. Because we believe the world is hungry for REAL and going viral has proven that. Here we are: Jenna and Drew, a small town couple who are as normal as they come and more in love today than the day they said I do. You might have met us because of our bodies but I pray you fall in love with our hearts and souls and stick around awhile. Will you? Photo by: @mrslindseyroman

«Он любит меня, даже когда я с грязными волосами или в старых спортивных штанах», — признается девушка. Вместе с мужем они занимаются фитнесом и йогой, но в отличии от мужа, который всегда придерживается спортивного питания, модель plus-size любит вкусно поесть. Кофе, макароны с сыром и мармелад – в числе самых любимых блюд.

Откровенный пост Дженны Катчер тронул многих пользователей Инстаграма. «Я не замечаю твои размеры, я вижу женщину, которая любит свое тело», «Видно, что вы до сих пор влюблены друг в друга, постарайтесь сохранить это чувство», — поддержали девушку подписчики ее аккаунта.