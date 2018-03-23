«Почему я с 52-м размером одежды заслуживаю суперстройного красавчика-мужа»: модель plus-size жестко ответила всем завистникам
Американская модель plus-size Дженну Катчер весит 102 кг, у нее 52-й размер одежды, однако, несмотря на свой лишний вес, девушка ни дня в своей жизни не сидела на диетах. Дженна-сторонница бодипозитива, и не раз принимала участие в фотосессиях, где рекламировала купальники и белье для дам с формами. На своей странице в инстаграме девушка часто рассказывает о том, как он она счастлива со своим мужем- фитнес- тренером. Хотя судя по счастливым фотографиям семьи, это понятно и без слов. Однако, нашлось немало завистников, которые начали писать модели plus-size комментарии из серии, непонятно, как такой красавец мужчина мог жениться на такой пышке как Дженна. Сначала Катчер игнорировала эти выпады, но недоброжелательные отклики под новыми фотографиями появлялись снова и снова. И однажды терпение Дженны лопнуло.
Дженна опубликовала совместное с мужем пляжное фото, а в подписи к нему объяснила, почему она действительно достойна своего супруга. И почему фигура в любви вообще не имеет значения.
«Моя неуверенность в себе частично связана с тем, что я замужем за ''Мистером Прессом''. Почему он должен был достаться мне, полной девушке? Я чувствую себя недостойной, и иногда думаю, что раз я не худышка, то не заслуживаю его», — написала блогер под фото.
И тут же продолжила: «Но этот мужчина принимает каждый изгиб, каждую ямочку, килограмм и прыщ на моем теле последние десять лет, и всегда напоминает мне, что я прекрасна. Да, мои бедра трутся друг об друга, у меня массивные руки, а мой живот — это именно что живот, но это значит только то, что ему достается больше меня. И я рада, что выбрала мужчину, который может все это (и не только!) удержать».
«Я больше, чем мое тело, и он тоже. Настоящая любовь не замечает размеров одежды», — напомнила Дженна поклонникам и хейтерам.
Дженна и Дрю познакомились больше 12 лет назад. Недавно отпраздновали 10-летие свадьбы. Катчер — успешный фитнес-тренер. Он регулярно занимается в тренажерном зале. А вот Дженна признается, что иногда комплексует из-за лишних кило. Однако муж всегда ее отговаривает.
Блогер рассказала, что начала бороться с неуверенностью еще в юности. «Вы можете поверить, что я семь лет не носила шорты, потому что кто-то назвал меня толстой», — пишет она в своем микроблоге. В один момент ей надоело прятаться под мешковатой одеждой и избегать камер, и тогда она решила больше не скрывать свое тело. Дженна начала работать над своей самооценкой, а своими успехами делиться с подписчиками в Инстаграме.
«Он любит меня, даже когда я с грязными волосами или в старых спортивных штанах», — признается девушка. Вместе с мужем они занимаются фитнесом и йогой, но в отличии от мужа, который всегда придерживается спортивного питания, модель plus-size любит вкусно поесть. Кофе, макароны с сыром и мармелад – в числе самых любимых блюд.
Откровенный пост Дженны Катчер тронул многих пользователей Инстаграма. «Я не замечаю твои размеры, я вижу женщину, которая любит свое тело», «Видно, что вы до сих пор влюблены друг в друга, постарайтесь сохранить это чувство», — поддержали девушку подписчики ее аккаунта.