Лена Летучая и Мария Кожевникова отметили День воды флешмобом в Инстаграме

СЕГОДНЯ 16:55 2018-03-23T16:56:29+03:00

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22 марта, когда вся планета отмечала Всемирный день воды, популярный блогер и эксперт в области очищения и обогащения воды Юлия Энхель объявила масштабный инстаграм-флешмоб #важнакаждая капля.

Весь день российские звезды размещали посты с хэштегом акции в своих соцсетях, чтобы привлечь внимание подписчиков к экологической проблеме номер один в мире и рассказать о том, как каждый может помочь ее решить. Инициативу поддержали Елена Летучая, Кети Топурия, Ирина Хакамада, Мария Кожевникова, Ольга Орлова, Ирина Медведева, Наталия Гулькина, Настасья Самбурская и другие. Пройдя по хэштегу #важнакаждая капля, пользователи могли прочесть множество полезной информации о воде.

Одним из главных событий в этот день стал благотворительный аукцион модели Елены Перминовой, который Юлия Энхель поддержала уникальнами лотами, непосредственно связанными с главным природным источником - инновационными аппаратами по обогащению воды водородом. Все средства от продажи аппаратов будут перечислены маленькой девочке Виталии Гриченко, нуждающейся в средствах на лечение генетического заболевания.

- 22 марта 2018 года навсегда станет совершенно особенным днём для многих, - поделилась Юлия Энхель. - Впервые в России прошла широкомасштабная акция #важнакаждая капля. Я очень благодарна каждому, кто не остался в стороне. Я счастлива, что вода в буквальном смысле помогла ребёнку обрести шанс на здоровую жизнь и стала ещё одним доказательством - если объединить усилия можно решить даже самую непростую задачу!