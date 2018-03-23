2018-03-23T18:15:25+03:00
Профессии будущего

Ректор РГАУ-МСХА Галина Золина встретилась с командой КВН «Парк имени Тимирязева»

Веселые и находчивые начали подготовку к участию в региональной лиге
Ксения БОГДАНОВА
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Команда «Парк имени Тимирязева» успешно выступила на фестивале Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза КВН. Фото: timacad.ruКоманда «Парк имени Тимирязева» успешно выступила на фестивале Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза КВН. Фото: timacad.ru
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Ректор Тимирязевской академии Галина Золина встретилась с командой веселых и находчивых «Парк имени Тимирязева». Студенты главного аграрного вуза страны только что вернулись с фестиваля Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза КВН, где они успешно выступили и прошли отборочный тур. По итогам игр частник команды Артем Загарин был признан лучшим артистом и получил титул «Мистер фестиваль». Теперь ребятам предстоит следующее испытание — подготовка к участию в региональной лиге, которая пройдет в Нижнем Новгороде.

Участники команды «Парк имени Тимирязева» рассказали ректору, что их редакторами во время отборочного тура были признанные мастера - чемпион высшей лиги КВН из команды «РУДН» Евгений Донских и вице-чемпион Высшей Лиги КВН из команды «Радио свобода» Алексей Корда.

Участники команды поблагодарили ректора Тимирязевской академии Галину Золину за финансовую поддержку. Фото: timacad.ru

Участники команды поблагодарили ректора Тимирязевской академии Галину Золину за финансовую поддержку. Фото: timacad.ru

Галина Золина пожелала ребятам вдохновения и упорства в достижении своей цели. Галина Дмитриевна привела в пример певицу Надежду Бабкину, которая главным секретом своего успеха называет трудолюбие: «Спала всего по два часа в сутки!» Ну и конечно для игроков КВН важна харизма: благодаря ей команда создает яркий и запоминающийся образ.

Руководитель команды Александр Коперсак поблагодарил ректора за оказываемую поддержку и финансовую помощь вуза

- Привезите кубок от Александра Маслякова, - поставила ребятам задачу Галина Дмитриевна.

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