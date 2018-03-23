Постаревшая в 23 года женщина разводится с мужем после 4 лет брака

СЕГОДНЯ 19:23 2018-03-23T19:53:17+03:00

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В студии программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым встретились 23-летняя «бабушка» Екатерина Неженцева и ее супруг Денис Паршиков. Пара заявила, что подала документы на развод. Это решение принял супруг Екатерины, заявив, что во время их четырехлетнего брака жена изменяла ему, кроме того, он подозревает, что младший сын рожден не от него. Мальчик унаследовал заболевания своей матери, он также рано начал стареть. В родстве старшего наследника Глеба Денис не сомневается.

История россиянки Екатерины Неженцевой могла бы кончиться печально: с детства девушка страдала тяжелым недугом — синдромом преждевременного старения, ее лицо с ранних лет покрывали глубокие морщины, однако, четыре года назад Катя познакомилась с мужчиной, который вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Сыграли свадьбу, родили двоих детей.

Так Елена выглядела в 16 лет до первой пластической операции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я очень счастлива! Сына мы назвали Глебом. Врачи отговаривали рожать, боялись, что ребенок унаследует мое заболевание. Но он родился здоровым, все хорошо», — рассказывала Неженцева журналистам, когда на свет появился первый сын пары.

Свадебное фото Елены Неженцевой.

Второй мальчик, к несчастью, унаследовал диагноз своей матери. Из-за чего, по словам женщины, у нее произошел разлад в отношениях с мужем. «Я второго ребенка не хотел так сразу. Она, грубо говоря, решилась на этот шаг без моего ведома», — заявил супруг героини Денис Паршиков, появившись в студии. Неженцева лишь посмеялась над словами мужа, добавив, что все эти годы он поднимал на нее руку, злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, в то время как Екатерина тянула на себе всю семью. В какой-то момент девушка не выдержала и подала на развод. «Если раньше я верила ему и прощала, то в последние пять месяцев поняла, что не люблю», — сообщила Неженцева.

Специалисты программы задали героям ряд вопросов, после чего выяснилось: Денис действительно избивал супругу и прикладывался к бутылке. Однако эксперт пояснил, что поначалу Паршиков стеснялся младшего сына Михаила - из-за болезни, который тот унаследовал от матери. Однако позже принял мальчика и даже попытался полюбить его. Впрочем, сомнения по поводу своего отцовства у Дениса остались. Потому он и решил пройти ДНК-тест.

Второй сын пары унаследовал редкое заболевание матери.Фото: YouTube

Он втайне от нее взял биологический материал и отправил на ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что Екатерина ему регулярно изменяла. «Я был дома, когда она пришла с новым кавалером. Единственное, что я мог на тот момент сделать, — уйти. Я ударил его по лицу и ушел. Уже не было чувств, не было ничего», — рассказал Денис.

В финале эфира Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетической экспертизы. Выяснилось, что младший сын Екатерины рожден в браке с Денисом, а вот старший сын появился на свет от другого мужчины. Узнав правду, Неженцева набросилась с критикой на экспертов и заявила, что все вышесказанное — ложь. Паршиков же заявил, что, несмотря на данные экспертизы, останется отцом для обоих мальчиков.

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