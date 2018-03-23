2018-03-23T23:15:43+03:00
Звезды

От «самой безвкусно одетой жены футболиста» до стильной россиянки: как изменилась Юлия Барановская после развода с Аршавиным

В Москве пришла модная премия, на которой теледива блеснула «обнаженным» платьем, а Эмин пришёл на костылях
Кира БУЛЫЧЕВА
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Юлия Барановская на вручении премии «Brand Awards».Юлия Барановская на вручении премии «Brand Awards».
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Еще в 2010-м году британское издание Daily Mail сделало материал, где поражалось затейливым нарядам супруги футболиста Андрея Аршавина. Таблоид публиковал фотографии Юли, где та, конечно, совсем не была похожа на богатую жену в представлении жителей туманного Альбиона. Кричащие ярко-розовые велюровые спортивные костюмы, леопардовые платья, шубы по поводу и без... Сфотографировав Аршавину в розовом «тотал-луке» (от кроссовок до сумки), они даже провели голосование - действительно ли Юля самая безвкусно одетая? 64 процента тогда проголосовали «за». Но шло время. Мама троих детей развелась с футболистом, поселилась в Москве, стала вести программу на Первом канале и начала общаться с нашим «светом». И потихонечку преобразилась, став настоящей леди. Видели бы сейчас британцы, какой она стала - от той самой «Джулии» не осталось и следа.

В этот четверг Барановская провела в ресторане Backstage премию «Brand Awards». Продюсер, Артем Сорокин, организовавший мероприятие, не зря выбрал Юлю ведущей - в этот вечер все мужские взгляды были прикованы к ней. Теледива выбрала обтягивающее шелковое платье с кружевными прозрачными вставками, подчеркнувшими и несколько обнажившими ее стройные ноги.

Премия вручалась в 25 номинациях, победу в одной из которых забрал Эмин Агаларов. Артист неожиданно для многих появился на сцене на костылях. В тот вечер его детище - музыкальный фест «Жара» победило в номинации «Фестиваль года», спортивным клубом года стал «Крокус фитнес», а «Крокус Сити Холл» - лучшей концертной площадкой на Brand Award 2018.

«Все нормально, легкая спортивная травма. Вчера была операция. А завтра я уже планирую нормально ходить» - признался артист, заодно пригласив всех на фест.

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