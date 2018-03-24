Отец отравленного в Англии полонием Литвиненко: "Моего сына убили агенты ЦРУ, а обвинили во всем Россию"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-24T01:56:02+03:00

Сейчас Литвиненко-старший заявляет, что его сына на самом деле отравил тот, кто и помог ему перебраться в Англию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Эта история вроде бы очень давняя. Но сейчас - после отравления боевым газом завербованного британской разведкой Сергея Скрипаля – о ней вспоминают все. Напомним, о чем речь. Александр Литвиненко, подполковник ФСБ, сбежал из России в 1999 году, спасаясь от уголовного преследования. Якобы с собой он увез документы, доказывающие причастность ведомства к взрывам жилых домов в Москве и других городах. Сначала он просил политического у США, но получил отказ. Позже известный в определенных кругах правозащитник Александр Гольдфарб, возглавлявший фонд Гражданских свобод беглого олигарха Бориса Березовского, помог Литвиненко получить убежище в Великобритании. Там бывший фсбешник воссоединился с семьей — женой Мариной и сыном Анатолием. По официальной версии, Литвиненко работал в охране Березовского, писал книги, разоблачающие российскую власть и своих бывших высокопоставленных коллег. Но уже после его отравления высокорадиоактивным веществом «полоний-210» в британских СМИ появилась информация, что Литвиненко сотрудничал с английской разведкой «Ми-6».

Отец отравленного экс-сотрудника ФБС Вальтер Литвиненко поначалу активно выступал в западной прессе, обвиняя во всем Россию. А позже вообще эмигрировал со всей семьей в Европу. Однако, в 2012 после смерти супруги он резко поменял свою точку зрения. Тогда его обнаружили нищим и буквально замерзающим в итальянский провинции. «Я хочу домой в Россию! - плакал несчастный старик. - Простите меня за все, Владимир Владимирович», - эти слова Литвиненко-старшего в 2012 показали все федеральные телеканалы (интервью с ним было опубликовано и в «КП»). Затем Вальтер Литвиненко опять пропал из поля зрения общественности.

А теперь - сразу после недавней атаки на агента британских спецслужб в Солсбери - снова возник. И не просто, а фактически под ручку с «убийцей» своего сына - Андреем Луговым (они вели себя как старые друзья на ток-шоу «Пусть говорят»). Именно Лугового – тоже бывшего сотрудника ФСБ – Лондон обвинял в отравлении Литвиненко полонием по приказу Кремля.

Сейчас Литвиненко-старший заявляет, что его сына на самом деле отравил тот, кто и помог ему перебраться в Англию, очень близкий человек к Березовскому - Александр Гольдфарб.

Вперед, назад на Родину

Я обнаружила отца отравленного экс-сотрудника ФСБ в уютной и чистой московской квартирке с видом на парк «Тропарево». С виду обычная многоэтажка, ничем не отличающаяся от сотни других. Только вот вокруг забор и строгая охрана...

- После того, как я покаялся – в Москве простили меня, - сообщает мне Литвиненко. - На меня вышли люди, мы побеседовали. И вот уже три года я в Москве, и я очень счастлив.

- А квартира эта ваша?

- Нет, мне ее дали. Могу здесь жить сколько угодно, но так она ведомственная.

Вальтер уже даже забыл название городка, в котором жил в Италии и где теперь могила его супруги.

- Мане... Струче..... Ой, не помню. Где-то недалеко от Римини. Там в Италии у меня дочь, думаю она тоже скоро вернется.

- Вы знали о сотрудничестве вашего сына с иностранной разведкой?

- Я это узнал от Ахмеда.... (Ахмед Закаев — полевой командир мятежного президента Чечни Джохара Дудаева, объявленный во всероссийский и международный розыск по обвинению в терроризме и организации убийств мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. Близкий друг Александра Литвиненко в Лондоне. — Авт.). Я знал, что Саша там оказывает помощь с работой с преступным миром, хлынувшим из России. В нашей стране их поприжали, вот они и рванули кто-куда: кому меньше повезло — на Украину, кому больше — в Лондон или США. А Саша же лучшим следователем Москвы был, он всех преступников знал. Вот он и там работал с этими головорезами. Не зря чеченцы всегда рядом с ним были. Я знаю, что разъезжал он много - в Финляндию, Чехию, Италию в Испанию. Прямо перед смертью он побывал в Израиле, и не как турист, а занимался делом.

Признание жены Гольдфарба за месяц до смерти

- Ну у вас же есть, как я понимаю, какая-то версия, кто мог убить вашего сына?

- Уверен, что это агенты ЦРУ - чтобы скомпрометировать власть в России. Чтобы Запад ввел санкции и это привело бы к перевороту в стране. Ведь Сашу травили несколько раз. Плохо сыну стало еще в октябре , ему домой даже скорую помощь вызывали (Литвиненко скончался 21 ноября 2006 года — Авт.). Врачи приехали и определили пищевую токсико-инфекцию, промывали желудок. Но лучше не становилось, а только хуже. 1 ноября позвонила мне Марина и говорит: «Приезжайте, Саше плохо». Но в 10-х числах ноября: «Не приезжайте, вроде лучше». А потом опять плохо. Когда я приехал, Саша был уже в госпитале в очень тяжелом состоянии, волосы стали выпадать. Явно было, что он отравлен радиоактивным веществом, говорили про талий. И то, что Гольдфарб работал на ЦРУ я знал точно, это мне Ахмед сказал. И пока Саша лежал в госпитале, этот Гольдфарб несколько раз мотался в США. Наверное же не просто так, основное дело у них было — отравить Сашу. И он приходил в госпиталь. Там все приходили, и Березовский тоже. Никакой химзащиты, ничего не было. А что такое отравление полонием? Это значит человек моментально сжигает себе все слизистую во рту и в пищеводе. И вот это я наблюдал уже перед самой смертью, когда видимо полоний и подсыпали.

Вальтер думает, что история со Скрипалями такая же, как с его сыном.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А сам Саша вам что-то успел сказать перед смертью?

- Да, но мы не могли с ним вот так вот общаться, как сейчас с вами. Он показывал мне знаками, что все разговоры слышат и пишут. Но он дал мне понять, что Гольдфарб – из ЦРУ, а Борис Абрамович Березовский под их колпаком. Я понял, что и сам Саша под колпаком.

- А на Березовского вы тогда не думали?

- Да нет, у Саши нормальные, рабочие отношения были с Борисом Абрамовичем. Он у него что-то вроде охранника был, даже несколько раз от смерти спасал. Я, кстати, подозреваю, что это повешение Бориса Абрамовича - тоже дело рук Гольдфарба. Там денежки были большие, вот этот Гольдфарб и крутился вокруг да около. Мне он сразу не понравился, если честно. Когда после смерти Саши состоялся митинг, я выступил: «Россия бросила бомбу, а мой сын своим сердцем ее закрыл», а меня Гольдфарб толкнул локтем прям, чтобы я молчал. Видимо, рано я начал говорить. А после мы поехали домой к Алексу Гольдфарбу, а там его жена молодая, плачет и говорит мне: «Алекс килд (с англ. – убил) Александр». А они все на нее как зашикали. А через месяц ее не стало... Она почему-то умерла.

- А почему же вы сразу тогда не сделали выводы?

- Да я мало что понимал тогда. Был уверен, что Россия виновата. Я попал в водоворот этой пропаганды, что полилась со всех сторон. Нормальному человеку вырваться из этого невозможно. Все ждал, когда же будут доказательства, версии. Но ничего, одна сплошная пропаганда! И наших русских специалистов даже через 12 лет к этому делу не подпускают, потому что это им не выгодно.

- Со Скрипалями та же история?

- Конечно! Похоже все. Да я за жизнь любого русского, который сейчас находится в Англии - гроша ломанного не дам! Над нами всеми дамоклов меч.

Согласовываем интервью с отцом ЛитвиненкоФото: из личного архива героя публикации.

«Я предупреждал Борю Березовского»

- После смерти Саши вы встречались в Гольдфарбом?

- Да, но не было никакого особого общения. Ну так - на пресс-конференциях иногда встречались. Причем он мне обычно даже слова не давал. Говорю же - был под влиянием пропаганды и свято верил, что сына Россия отравила. Это потом я все как следует осмыслил, обдумал, вспомнил нюансы. Помню, я ночевал у Ахмеда первое время после случившегося, когда все события вокруг смерти Саши бурно развивались. И вот сидели мы в кабинете, пришел Гольдфарб и говорит в таком азарте: «Ну все! Теперь Путину не удержаться у власти после такого!». Но вышло все иначе.

- Но и Гольдфарб вас во всяком обвиняет. Вот цитата из его интервью: «После смерти Саши Вальтер приехал в Лондон и несколько лет доил Березовского. Потом они поскандалили, он уехал и тут же поменял свою точку зрения»...

- Он брешет! С Березовским я никогда не ругался. А по поводу, доил я его или нет - он мне давал деньги, да. Но я его не доил и ничего не просил. Он сам давал мне, и не в руки, а через своих людей. И никогда мы не скандалили, наоборот. Даже накануне его смерти созванивались. И при встречах я сколько раз говорил ему: «Боря, смотри, траванут тебя, как Сашку». А он улыбался только, но картошку ел с моей тарелки, а не со своей, потому что боялся.

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