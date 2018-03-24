2018-03-24T13:55:40+03:00
Звезды

Новый бойфренд Марии Шараповой покорил ее тем, что выучил русский

Британский миллионер Александр Гликс говорит со спортсменкой на ее родном языке
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Покорить сердце Марии оказалось не просто.Покорить сердце Марии оказалось не просто.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Мария Шарапова и британский бизнесмен Александр Гликс встречаются уже несколько месяцев. Пару впервые засекли вместе в январе этого года: папарацци сфотографировали их в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Шарапова и Гликс возвращались вместе с отдыха. Выбор Маши уже одобрили ее многочисленные поклонницы: 38-летний Александр не только красавчик, он ещё очень богат и хорошо воспитан. Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Но сердце Шараповой он покорил не только этим: оказывается, Александр хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке.

Как выяснила британская Daily Mail, желание изучать русский язык Гликсу передалась от родителей. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык. Молодой человек планировал, что знание русского пригодится ему в его будущей карьере.

Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Фото: Instagram.com

Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании.Фото: Instagram.com

Как между Шараповой и Гликсом вспыхнул роман - неизвестно: Мария не комментирует их отношения и вообще не даёт интервью на эту тему. Скорее всего, они встретились на одной из светских вечеринок. Гликс живет в Нью-Йорке, он торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гликса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

В отличие от 30-летней Марии, которая никогда не была замужем, Александр уже был женат. 13 лет он состоял в отношениях с дизайнером Мишей Нону. В 2012 году они поженились, а в 2016-м - развелись. Миша – близкая подруга звезды сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл, и, говорят, именно дизайнер познакомила актрису с принцем Гарри и поспособствовала их помолвке.

Ранее Александр 13 лет состоял в отношениях с дизайнером Мишей Нону. Фото: Instagram.com

Ранее Александр 13 лет состоял в отношениях с дизайнером Мишей Нону.Фото: Instagram.com

Состояние Александра оценивается в несколько десятков миллионов фунтов. Да и Мария - одна из самых богатых звёзд спорта. Правда, в последнее время ей не очень везёт: из-за скандала с мельдонием и дисквалификации теннисистка за год потеряла больше 100 миллионов долларов.

Отвернулась от Маши удача и на корте: в марте она проиграла на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, потом несколько раз отменяла свои выступления на разных турнирах, в том числе и в Майами. Одна из причин - проблемы со здоровьем: Шарапову беспокоят старые травмы.

– Обычно я не распространяюсь о своих травмах, потому что это часть жизни профессионального спортсмена, и мы просто пытаемся справляться с ними, - написала она в Твиттере в ответ на упрёки поклонников, разочарованных ее отсутствием на соревнованиях. - В последние месяцы меня беспокоило левое предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга турнира в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли.

Шарапова также призналась, что врачи обнаружили в ее легких воздушный пузырь и запретили ей летать в течение трех недель.

– Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, посещать по пять врачей в месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то могу сказать, что вы ошибаетесь, - написала спортсменка в соцсети.

Напомним, последним бойфрендом Шараповой был болгарский теннисист Григор Димитров - они начали встречаться в 2012 году, а расстались в июле 2015-го. Ранее спортсменка была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но расторгла помолвку.

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