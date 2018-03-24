2018-03-24T15:18:46+03:00
Звезды

Ольга Бузова рассказала, как мыла полы за 50 рублей

Телеведущая не гнушалась никаким заработком
Ирина СУХАНОВА
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Родители вообще рано начали приучать Олю к самостоятельности.Родители вообще рано начали приучать Олю к самостоятельности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это сейчас Ольга Бузова - звезда «Дома-2», королева соцсетей и даже местами певица. Один ее пост в Инстаграмм стоит от 200 тысяч рублей и выше. Но так было далеко не всегда: Ольга выросла в обычной семье и с детства начала подрабатывать, чтобы купить себе одежду. Об одной вещи своей мечты - модных в ту пору джинсах «Джордан» -Бузова рассказала своим поклонникам. Брюки были бордового цвета и стоили 100 долларов. Таких денег у 14-летней Оли не было, а купить джинсы очень хотелось. И Бузова попросила их у мамы.

– Я прихожу, говорю: "Мам, пожалуйста", — я прям мечтала об этих джинсах, - цитирует Ольгу РЕН-ТВ. И мне мама сказала: "Хочешь джинсы? Иди работай". В 14 лет. Я говорю: "Кем?" Она говорит: "Ну, пожалуйста, у меня в поликлинике можно полы помыть, подметать. И я подметала полы, мыла. Чтобы какую-то копеечку, 50 рублей заработать».

По словам Ольги, это был жесткий метод воспитания, но он сработал. Будущая телеведущая получила представление о реальной жизни и научилась добывать деньги сама.

– Мне мама сказала: "Если хочешь в этой жизни что-то получить — не жди ни от кого, — рассказала Ольга Бузова.

Сейчас Ольга Бузова - звезда «Дома-2», королева соцсетей и даже местами певица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Ольга Бузова - звезда «Дома-2», королева соцсетей и даже местами певица.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители вообще рано начали приучать Олю к самостоятельности: например, в школу девочку отдали уже в пять лет. Родители считали, что их наследница не по годам умна и развита. Родную школу № 631 в Санкт-Петербурге Бузова окончила с с серебряной медалью. Как вспоминают ее бывшие одноклассники, уже в школе Оля начала ярко краситься и броско одеваться: Бузова косила под набиравшую тогда популярность Бритни Спирс.

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