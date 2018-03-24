2018-03-24T16:05:04+03:00
Звезды

Николай Басков обвинил в воровстве Оззи Осборна

Российский певец уверен, что легенда рока похитил у него афишу
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Плакаты Баскова и Осборна очень поохожи.Плакаты Баскова и Осборна очень поохожи.
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Ещё полтора года назад во время гастрольного тура «Игра» Николай Басков раскатывал по городам с афишей, на которой он снимает маску.

- Маска - центральный герой всего шоу, на котором завязан весь сюжет «Игры». Ее мы придумали с режиссёром Алексеем Сеченовым. Я увидел афишу Осборна и был удивлён, -говорит Николай.

Плакат западного рокера действительно, как две капли похож на прошлогоднюю афишу Баскова.

Николай тут же заявил о плагиате, мол, любезный Оззи, ты украл у меня прошлогоднюю афишу, вызываю тебя на разговор. Николай Басков предложил западному коллеге встретиться в Москве, обсудить инцидент. Концерт Осборна как раз состоится в начале июня в Москве. Остаётся только догадываться примет ли вызов Николая западный рокер.

Николай Басков предложил Оззи встретиться и обсудить инцидент. Фото: Евгения ГУСЕВА

Николай Басков предложил Оззи встретиться и обсудить инцидент.Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам российского певца, денег за плагиат он требовать не намерен, просто хочет разобраться, каким образом художники сделали Осборну точно такую же афишу, как у него.

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