2018-03-24T17:32:46+03:00
Спорт

Футболистов сборной России оштрафовали за то, что они после разгрома 0:3 от Бразилии, пошли в ночной клуб

Роман Нойштедтер и Константин Рауш нарушили режим и были наказаны руководством команды [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Наша команда проиграла в "Лужниках" со счетом 0:3. Но отмечать все равно пошли.Наша команда проиграла в "Лужниках" со счетом 0:3. Но отмечать все равно пошли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандал грянул в субботу, 24 марта, после товарищеской игры сборных России и Бразилии. Накануне наша команда была разгромлена в "Лужниках" со счетом 0:3, а два игрока нашей команды нарушили режим. Константин Рауш и Роман Нойштедтер провели вечер в баре, хотя должны были быть в расположении национальной команды, которой предстоит уже через три дня провести поединок против Франции в Санкт-Петербурге. Оба футболиста не играли против бразильцев, но все же все равно вызваны в команду. Рауш не попал в заявку на игру, а Нойштедтер был на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Они отправились отдохнуть вместе со своими друзьями в бар.

Скандальное видео с выходящими из ресторана в центре Москвы футболистами сборной России появилось в одном из анонимных спортивных телеграм-каналов. На кадрах видны заходящие и выходящие из заведения игроки, они даже не шатались. На это сообщение оперативно отреагировали в национальной команде. Пресс-служба Российского футбольного союза сразу же распространила сообщение, в котором было сообщено о штрафе двух футболистов нашей команды.

Футболисты сборной России после разгрома от Бразилии пошли в ночной клуб.

- При подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Сами же игроки после получения штрафа, сумма которого не уточняется, принесли публичные извинения:

- После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду.

Сборная России в субботу, 24 марта, проводит восстановительную тренировку после игры с Бразилией. Завтра наша команда отправится в Санкт-Петербург, где продолжит подготовку к матчу с Францией, который состоится 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени.

Отметим, что это не первый проступок футболистов сборной России. Громким скандалом стала вечеринка с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина в Монако, которая попала на видео летом 2016 года после провального выступления на чемпионат Европы, который проходил во Франции. Оба были переведены во второй состав своих клубов после того, как их загул стал достоянием публики. При этом, хозяин клуба позднее признался, что Кокорин и Мамаев не организовывали эту вечеринку.

КАК ЭТО БЫЛО

Совсем грустно: Бразилия разгромила Россию – 3:0

За 2,5 месяца до начала домашнего чемпионата мира по футболу сборную России жестко привели в чувство. Бразильцы уничтожили в «Лужниках» команду Черчесова – 3:0. И это еще у Бразилии не было самого дорогого игрока мира Неймара. Хотя после первого тайма была надежда, что позора не будет (подробности)

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Мамаева и Кокорина лишили месячной зарплаты почти в полмиллиона евро

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин следующий месяц будут работать абсолютно бесплатно. Руководство клубов подсчитало, что своим поведением на пьяной вечеринке в Монте-карло они нанесли репутационный ущерб своим командам и будут оштрафованы (подробности)

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