После массового обращения в больницы Волоколамска детей в школах и детсадах района проведут дополнительную диспансеризацию

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-24T19:07:57+03:00

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Власти Московской области приняли решение провести в Волоколамском районе дополнительную диспансеризацию. Напомним, в среду в больницы района обратились с жалобами на резкое ухудшение самочувствия несколько десятков детей. Местные жители посчитали, что дети отравились свалочным газом с полигона «Ядрово». Местные власти подтвердили, что накануне на свалке произошел выброс газа, однако опасной концентрации отправляющих веществ в воздухе не нашли, в крови госпитализированных детей также ничего опасного не обнаружено.

- Мы проведем диспансеризацию всего детского населения Волоколамска и взрослого населения, - рассказал журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Диспансеризация начнётся уже в понедельник и охватит не только все школы Волоколамска, но и детские сады. По словам министра, поступившие в среду дети уже выписались из больниц.

- Госпитализированные на общедиагностическое обследование дети уже находятся дома, - заявил Дмитрий Марков. - Патологий тяжелых нет, все осмотрены. В стационаре никого нет.

Отметим, что сегодня в Волоколамске состоялась встреча с членами инициативных групп местных жителей. В ней приняли участие и представители голландской компании, которая будет проводить дегазацию полигона «Ядрово». Они объяснили экологам и общественникам, как будет проходить процесс рекультивации свалки. В частности коммерческий директор компании Юджин Тиммерманс заявил:

- Мы запустим биореактор, который будет собирать газ наиболее быстрым и безопасным способом. При подключении к генератору на этой энергии можно производить экологическое электричество.

Голландские специалисты гарантируют, что к 15 июня процесс дегазации будет полностью завершен. За текущей ситуацией на «Ядрово» круглосуточно следит оперативный штаб и спецпредставитель губернатора, зампред подмосковного Правительства Александр Чупраков. Местные власти договорились, что в случае новых выбросов свалочного газа, время начала занятий в школах могут переносить на два часа позже - с половины девятого утра до половины одиннадцатого.

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