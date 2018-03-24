Доктор Ватсон из "Шерлока" уже не рад, что снялся в этом сериале

СЕГОДНЯ 21:11 2018-03-24T21:23:17+03:00

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Известный британский актер Мартин Фриман ("Хоббит", "Арго") рассказал журналистам, что тяжело пережил съемки последнего сезона популярного детективного сериала "Шерлок". И дело тут не в напряженном графике.

Дело в том, что, как заявил актер, его изрядно допекли фанаты.

"Участие в этом сериале — это как мини-версия The Beatles. Из-за завышенных ожиданий поклонников эта работа даже перестала приносить радость. Это уже не дело ради наслаждения, это похоже на "Тебе лучше ... (черт возьми) это сделать, иначе ты окажешься ... (козлом)", — рассказал Фриман.

49-летний Мартин Фриман добавил, что из-за того, что первый сезон имел такой сокрушительный успех, любому сериалу в последствии тяжело удерживать планку. Тем более, по его словам, напряжение нарастало из-за того, что между сезонами проходило аж два года, а сам сезон включал в себя всего три эпизода. Получается, что ожидания фанатов, которые два года молились на продолжение, не оправдывались. Особенно в последнем сезоне.

А вот создатель сериала "Шерлок" Марк Гэтисс (а также актер, он исполнил роль Майкрофта Холмса) думает иначе, считая, что критика просто неизбежна. По этому поводу он даже пошутил:

"Мы раздумывали над тем, чтобы назвать одну из серий Backlash ("Негативная реакция"), потому что время для этого пришло".

Британский телесериал "Шерлок" вышел на канале ВВС в 2010 году. Всего было выпущено четыре сезона по три эпизода в каждом. В 2017 году один из создателей, Стивен Моффат, заявил, что планируется пятый сезон.

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