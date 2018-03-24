2018-03-24T22:17:10+03:00
Экономика

Имена победителей конкурса «Моя страна - моя Россия» назовут на ПМЭФ-2018

В этом году в конкурсе принимает рекордное число участников - 7000 человек из разных регионов нашей страны
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Итоги конкурса «Моя страна – моя Россия» подвели на пресс-конференции Фото предоставлено фондом "Росконгресс"Итоги конкурса «Моя страна – моя Россия» подвели на пресс-конференции Фото предоставлено фондом "Росконгресс"
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22 марта состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

«Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» проводится в России пятнадцать лет. За этот период в нем приняли участие более 58 тыс. человек. В этом году в конкурсе принимает рекордное число участников - 7000 человек из разных регионов Российской Федерации. Привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел - одна из основных целей конкурса. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и бизнес-структур», - рассказал заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк.

«Мы много говорим о России, как о стране возможностей и данный Конкурс один из главных механизмов», - добавила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Федерального Собрания РФ Любовь Духанина.

«Я считаю, что проведение церемонии награждения на площадке такого значимого международного экономического мероприятия, как ПМЭФ станет бесценным опытом для наших конкурсантов. Потому что сегодня это небольшая инициатива, но большой путь начинается с малой Родины. Может быть через несколько лет они станут руководителями крупных компаний или создадут международный бизнес с российским началом. Поэтому формат, в определённом смысле, большой стимул для тех ребят, которые могут это увидеть», - подчеркнула Председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», ответственный секретарь Конкурса Лариса Пастухова.

Заместитель директора фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян отметил важность поддержки молодежного направления в рамках ключевых международных экономических форумов страны.

«В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об организации в рамках Петербургского международного экономического форума молодежной платформы на площадке Форума будет проходить комплекс мероприятий, посвященных молодежной тематике. Вчастности, предусматривает проведение Международного молодежного экономического форума и торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Моя страна-моя Россия». В ходе Молодежного экономического форума участники смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными, обменяться мнениями, идеями. В целом, продвижениюмолодежных инициатив и волонтерского движения мы уделяем особое внимание на проводимых фондом «Росконгресс» мероприятиях. Совсем недавно в Сочи состоялся День молодежного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума. «Росконгресс» выступил организатором Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Специальные молодежные форматы организуются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Российской энергетической неделе», - отметил он.

Армен Хачатрян также предложил в рамках ПМЭФ организовать встречу победителей Конкурса «Моя страна - моя Россия» с руководителями «нового поколения» - финалистами конкурса «Лидеры России» для обменаопытом и обсуждения инициатив и дальнейшей возможностью тиражирования лучших практик как в нашей стране, так и за рубежом.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

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