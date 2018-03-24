Кто такая Мария Альберти Казеллати? Спикером сената Италии стала противница санкций

24 Март 23:05 2018-03-25T00:23:34+03:00

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Три недели назад, 4 марта, в Италии прошло всенародное голосование за депутатские кресла в парламенте. К этой фразе можно было добавить эпитет «внеочередное», но частые смены правительств и перевыборы давно превратились на Апеннинах в своеобразный вид спорта: как подсчитала «Комсомолка», с момента провозглашения Республики в 1946 году глава государства менялся здесь 42 раза.

Вот и после нынешних выборов существовала угроза, что партии-лидеры (популистское движение «5 звёзд» Маттео Сальвини и правая коалиция Сильвио Берлускони и Луиджи Ди Майо) не смогут договориться и утвердить правительство. Тогда по традиции спустя полгода вновь назначили бы очередные перевыборы — и так, как писали в классической литературе, ad infinitum.

Но пока остаётся надежда, что дееспособное руководство страной всё же будет сформировано. Важная «реперная точка» пройдена в субботу, 24 марта, когда новый состав парламента избрал спикеров обеих палат. Нижнюю — Палату Представителей — возглавил член «Пяти звёзд» Роберто Фико.

А председателем верхней палаты — Сената — стала Мария Элизабетта Альберти Казеллати от партии Берлускони. (Иными словами, триумфаторы выборов смогли прийти к согласию о разделе «сфер влияния» в палатах парламента, ведь без помощи депутатов от Берлускони его попутчики по «Пяти звёздам» не смогли бы в одиночку провести своего человека на должность спикера — и наоборот. Это позволяет надеяться, что и о портфелях в исполнительной власти они смогут договориться.)

Возникает вопрос — что с того России? Победившие 4 марта правые силы настроены на дружбу с нашей страной и отмену санкций. Особенно серьёзна здесь позиция Марии Альберти Казеллати: эту 71-летнюю женщину с дипломом юриста называют «железной сторонницей Берлускони». Который, в свою очередь, выступает сторонником конструктивных отношений с РФ.

— Консультации по премьерскому креслу, скорее всего, начнутся через неделю, и борьба развернётся между фаворитами — Сальвини и Ди Майо, — комментирует магистрант МГИМО Арам Аветисян, имеющий возможность следить за избирательной гонкой изнутри. — Но без коалиции с титаном итальянской политики Сильвио Берлускони (который не может баллотироваться из-за уголовного преследования по делу о коррупции) никто из них не смог бы бороться за первый пост. А если они не договорятся, страна лишится правительства, и состоятся очередные перевыборы с дальнейшей политической турбулентностью.