Научно-технический конкурс «Открытый мир. Старт в науку» - шанс поступить в Тимирязевскую академию

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-25T00:39:51+03:00

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В Тимирязевской академии завершился 14-й Научно-технический конкурс «Открытый мир. Старт в науку»: более ста школьников из Москвы и Московской области, а также 14 регионов России представили экспертному жюри свои исследовательские проекты. В конкурсе принимали участие ребята шестых – одиннадцатых классов.

По мнению членов жюри, в этом году подобрались действительно достойные участники: все работы были актуальными и интересными. Например, Максим Ларин из Зеленограда представил проект «Выращивание томатов сорта "Красный карлик" на кокосовом субстрате и обычном грунте». А Сергей Брехунов из села Ивановка Белгородской области подготовил исследовательскую работу на тему «Влияние биостимулятора роста "Мивал-агро" на рост и развитие картофеля в условиях личного подсобного хозяйства». Многие ребята мечтают работать в сфере АПК, как и их семьи.

- Мои родители связаны с землей: мама работает почвоведом, папа – инженером-геодезистом, поэтому я мечтаю поступить в Тимирязевку, - рассказала Евгения Савина из Подольска. Она представила на конкурс проект по теме «Ландшафтный дизайн».

Призеры и участники конкурса получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Фото: timacad.ru

Итоги конкурса были объявлены на Дне открытых дверей, который прошел в Тимирязевской академии 24 марта. Победителям конкурса будет прибавлено 10 баллов к результатам ЕГЭ или внутренним вступительным испытаниям, призерам – по 8 баллов, участникам – по 3. Как показывает практика, большинство участников конкурса, занявших призовые места, успешно поступают в РГАУ-МСХА имени Тимирязева. А, закончив главный аграрный университет, становятся востребованными специалистами.

Конкурс «Открытый мир. Старт в науку» проводится в Тимирязевской академии ежегодно. Принимаются проекты по биологии, генетике, химии, математике, ландшафтному дизайну, информатике, садоводству и овощеводству, агрономии и другим профильным предметам, которые преподаются на факультетах университета.