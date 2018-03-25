В Москве оказалось меньше всего безработных

СЕГОДНЯ 12:30 2018-03-25T12:45:41+03:00

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По данным статистического ведомства, сейчас в России 3,9 млн безработных. Это 5,1% от общего количества людей трудоспособного возраста. С февраля 2017 года количество россиян, не имеющих никакой занятости, сократилось на 423 тысячи человек.

Средний уровень безработицы сельских жителей в два раза (8,1%) выше, чем среди городских (4,1%). Каждый пятый человек, ищущий вакансию, - это молодой специалист до 25 лет без трудового стажа.

Самая низкая безработица в Москве и Петербурге (см. инфографику). Самая большая — на Кавказе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России «достаточно низкий уровень безработицы». А в некоторых регионах наблюдается дефицит кадров.

ГДЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Регион Процент безработных от количества трудоспособных людей

1.Республика Ингушетия 26%

2. Республика Тыва 15,8%

3. Чеченская республика 13,8%

4. Карачаево-Черкесская республика 13,5%

5. Республика Северная Осетия – Алания 12,2%

...84 Санкт-Петербург 1,5%

85. Москва 1,3%