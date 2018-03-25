В Москве оказалось меньше всего безработных
По данным статистического ведомства, сейчас в России 3,9 млн безработных. Это 5,1% от общего количества людей трудоспособного возраста. С февраля 2017 года количество россиян, не имеющих никакой занятости, сократилось на 423 тысячи человек.
Средний уровень безработицы сельских жителей в два раза (8,1%) выше, чем среди городских (4,1%). Каждый пятый человек, ищущий вакансию, - это молодой специалист до 25 лет без трудового стажа.
Самая низкая безработица в Москве и Петербурге (см. инфографику). Самая большая — на Кавказе.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России «достаточно низкий уровень безработицы». А в некоторых регионах наблюдается дефицит кадров.
ГДЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ БЕЗРАБОТИЦА
Регион Процент безработных от количества трудоспособных людей
1.Республика Ингушетия 26%
2. Республика Тыва 15,8%
3. Чеченская республика 13,8%
4. Карачаево-Черкесская республика 13,5%
5. Республика Северная Осетия – Алания 12,2%
...84 Санкт-Петербург 1,5%
85. Москва 1,3%