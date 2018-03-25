2018-03-25T13:52:29+03:00
Политика

Саакашвили: Порошенко дешевый врун без чести и достоинства

Мишико ответил на обвинения в подготовке на Украине госпереворота
Роман ГОЛОВАНОВ
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Эксперты уверены – Порошенко устраняет конкурентов перед президентскими выборамиЭксперты уверены – Порошенко устраняет конкурентов перед президентскими выборамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В незалежной продолжается зачистка неугодных майданной власти политиков. Похвастался своими заслугами перед украинцами президент Петр Порошенко. Говорит, что за последние две недели СБУ провернула две крупные операции, которые достойны места в учебниках истории для спецслужб. Якобы силовики рассекретили Михаила Саакашвили и Надежду Савченко. Мол, эта бравая парочка подыгрывала «руке Кремля» и, о ужас, готовила госпереворот в интересах Москвы.

- Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 сребреников, - радовался Порошенко.

Правда, никаких доказательств честному народу он так и не представил. И вот отлуп Порошенко дал грузинский украинец Михаил Саакашвили, лишенный паспорта незалежной.

- Дешевый врун без чести и достоинства, - разгневался на президента Саакашвили. - Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко.

А вот эксперты уверены – Порошенко устраняет конкурентов перед президентскими выборами.

- Он укрепляет свою авторитарную власть, - рассказал «КП» политолог Александр Асафов. - Сейчас у Порошенко низкий рейтинг. А не за горами президентские выборы. В честной гонке у Порошенко шансы не большие. Поэтому он идет на такие громкие и яркие ходы. Так закрутили дело с Савченко, которая якобы хотела взорвать всю Верховную Раду. Под эту же гребенку хотят отправить Саакашвили. Обвинение его в работе на Москву – удачный для Порошенко ход. Петр боится, что заокеанские товарищи могут сделать ставку на выборах на оппозицию. А ведь Мишико имеет связи с США. Мы наблюдает зачистку украинского политического поля.

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