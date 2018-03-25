2018-03-25T14:53:51+03:00
В мире

Поменял себя на заложника и обвенчался накануне смерти: последние часы героя-полицейского

В память о жандарме Арно Бертраме президент Макрон объявил национальный траур [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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44-летний жандарм был настоящим ветераном борьбы с террором44-летний жандарм был настоящим ветераном борьбы с терроромФото: REUTERS
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Спецслужбы пятой республики не раз критиковались за пассивность в борьбе с террором. Но поступок офицера жандармерии Арно Бертрама показал: во французской земле не перевелись герои.

Всё началось днём 23 марта, когда вооружённый выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим ворвался в универсам Super-U в городке Треб на юге страны. Мотивы 25-летнего боевика сомнений не оставляли: он был сторонником «Исламского государства» (запрещённая в РФ экстремистская группировка — Ред.), требовал выпустить из тюрьмы обвиняемых в терроризме. В захваченном гипермаркете находились полсотни человек, но почти все смогли убежать через аварийные выходы. В руках фанатика осталась лишь девушка-продавщица. Тут как раз подоспел взвод жандармов (полицейское подразделение французских внутренних войск). В отряде находился и Арно Бертрам.

44-летний жандарм был настоящим ветераном борьбы с террором, отслужил в международной миссии в Ираке. Чтобы избежать лишних жертв среди гражданских, он предложил Лакдиму обменять заложницу на себя. «Рокировка» удалась, фанатик ослабил бдительность, и офицеры пошли на штурм. Бертрам также попытался обезвредить боевика, но получил три пули. Лакдима ликвидировали, однако и для героя-подполковника настали последние часы. Надо сказать, он был верующим католиком, накануне совершил паломничество по святым местам, а в июне планировал обвенчаться с женой Мариэль по церковному обряду. Что и произошло, увы, куда раньше: священник соединил пару узами брака прямо у больничной койки, и вскоре отважный офицер отдал Богу душу.

Простые люди стали нести к зданию местной жандармерии цветы. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил национальный траур. Соболезнования выразили и лидеры мусульманских общин страны, одновременно осудив фанатика-террориста. Общее число убитых в атаке на Треб составило пять человек (включая преступника), раненых — свыше дюжины.

Теракт во Франции: боевик захватил заложников в супермаркете.На юге Франции террорист захватил заложников в супермаркете. Данные по числу погибших разнятся.

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