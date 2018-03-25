Принцесса Монако Шарлотта Казираги объявила о помолвке с бывшим мужем модели из Тулы Маши Новоселовой

СЕГОДНЯ 15:23 2018-03-25T15:40:16+03:00

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Королевский дом Гримальди празднует помолвку: 31-летняя Шарлотта Казираги, внучка принцессы Монако и голливудской звезды Грейс Келли, обручилась с 38-летним французским продюсером Дмитрием Рассамом. Пара впервые появилась на публике в статусе жениха и невесты вчера вечером в Монте-Карло на ежегодном Балу Роз - главном светском событии княжества Монако, которое проводит благотворительный фонд имени Грейс Келли.

На безымянном пальце Шарлотты сверкало обручальное кольцо с внушительным бриллиантом, которое Дмитрий подарил невесте на помолвку. Будущая теща Рассама - мама Шарлотты принцесса Каролина Ганноверская, которая пришла на бал под руку с креативным директором модного дома «Шанель», дизайнером Карлом Лагерфельдом, не могла скрыть довольной улыбки.

Дмитрий Рассам - сын известной французской актрисы Кароль Буке. Его роман с принцессой Монако закрутился год назад. И, видимо, это действительно большая любовь, раз пара решила пожениться через такой достаточно небольшой срок. Планируется, что свадьба Дмитрия и Шарлотты состоится этим летом в Монако.

Ради Шарлотты Рассам оставил жену - русскую модель Машу Новоселову и их шестилетнюю дочь Дашу. Машу многие называют «русской Золушкой» и сравнивают с Натальей Водяновой. Девушка из Тулы сделала успешную модельную карьеру в Европе, снималась для обложек ведущих журналов. В 2010 году Маша вышла замуж за сына Кароль Буке Дмитрия. Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге - так пожелала невеста. Пока Рассам продюсировал кино (его работы - «Пабло Эскобар: Потерянный рай», «Хранитель Луны», мультфильм «Маленький принц»), Маша воспитывала дочь Дашу и продолжала блистать в фотосессиях. Кароль Буке называла русскую невестку своим ангелом, а Новоселова рассказывала в интервью, что утонченной свекрови нравится манная каша ее приготовления. Увы, сказка о Золушке иногда бывает с печальным концом - если на пути вдруг встает настоящая принцесса.

Маша Новоселова снялась для обложек всех известных глянцевых журналов

Хотя Шарлотта Казираги и не носит официально княжеский титул, ее часто называют некоронованной принцессой Монако. Она - восьмая в очереди на престол. Шарлотта ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли. Как и Маша, снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний - например, она была лицом Gucci. А еще серьезно занимается конным спортом и участвует в международных соревнованиях.

У Шарлотты есть сын Рафаэль: в 2013 году Казераги родила мальчика от французского актера Гада Эльмалеха («Полночь в Париже», «Любовь с препятствиями»), с которым она четыре года прожила в гражданском браке. Летом 2016 года Эльмалех признался журналистам, что они с Шарлоттой расстались.

СПРАВКА «КП»

Кароль Буке - звезда французского кино, снимавшаяся у Луиса Бунюэля в «Этом смутном объекте желания», несколько лет была помолвлена с Жераром Депардье. В 1982 году Кароль родила сына от продюсера Жана-Пьера Рассама и назвала его русским именем Дмитрий. А теперь Буке - еще и бабушка русской внучки Даши.

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