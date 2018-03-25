Россиянин Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-25T16:54:12+03:00

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Вот и завершился этот непростой для наших биатлонистов сезон. Не допущенные до Олимпиады спортсмены сумели все же порадовать болельщиков на последнем домашнем этапе Кубка мира в Тюмени.

Четверо наших ребят шли в масс-старте в лидирующей группе вплоть до последнего рубежа, но на последний круг первым смог убежать без штрафа лишь Максим Цветков. На плечах у него сидел норвежец Эрленд Бьонтегард, а в 12-и секундах сзади шел олимпийский чемпион Йоханнес Бе. И все же российский биатлонист сумел оторваться от преследователей на последнем километре и победил. Это его первая победа на этапах Кубка мира в карьере. До этого, Цветков несколько раз участвовал в цветочной церемонии, и вот взял золото.

- Большое спасибо супруге и моему сыну, - сказал после финиша Цветков. - И всей команде. Все говорили, чтобы я на трассе получал удовольствие и у меня все получилось. На последнем круге пришлось сцепить зубы и мне удалось уйти от норвежца на последнем подъеме. Я внимательно изучал трассу и знал, где могу оторваться. Я безумно счастлив, что смог порадовать болельщиков. Я слышал даже из леса, как орет стадион, а на финише он гнал меня к победе. Я счастлив.

А победителем Кубка мира в общем зачете в седьмой раз стал Мартен Фуркад. Это рекорд! Шесть Больших глобусов есть в коллекции норвежца Бьорндалена.

Приятно отметить, что лучшей молодой биатлонисткой признали Светлану Миронову.

Биатлон. Кубок мира. Финальный, девятый этап. Тюмень

Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Максим Цветков (Россия) – 37.37,3 (0 штрафных кругов). 2. Эрленд Бьонтегард – отставание 2,7 (0). 3. Йоханнес Бё (оба – Норвегия) – + 16,6 (2)… 14. Александр Логинов – + 48,7 (3). 15. Антон Бабиков – + 53,6 (2). 16. Антон Шипулин – + 1.09,3 (2)… 18. Евгений Гараничев – + 1.10,1 (3)… 28. Дмитрий Малышко (все – Россия) – + 3.19,2 (5).

Зачёт Кубка мира в масс-старте. 1. Мартен Фуркад (Франция) – 250. 2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 222. 3. Бенедикт Доль (Германия) – 184… 5. Антон Шипулин – 174… 20. Александр Логинов – 90… 22. Антон Бабиков – 84. 23. Максим Цветков – 80… 30. Евгений Гараничев – 45… 43. Дмитрий Малышко – 6… 46. Матвей Елисеев (все – Россия) – 2.

Итоговый общий зачёт Кубка мира. 1. Мартен Фуркад (Франция) – 1116. 2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1027. 3. Антон Шипулин – 697… 22. Максим Цветков – 352. 23. Александр Логинов – 332… 25. Антон Бабиков – 323… 31. Евгений Гараничев – 212… 38. Матвей Елисеев – 145… 50. Дмитрий Малышко – 87… 67. Алексей Волков – 35… 84. Петр Пащенко (все – Россия) – 12.