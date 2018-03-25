Пугачева сравнила 5-летнюю внучку с Моной Лизой

СЕГОДНЯ 16:14 2018-03-25T16:55:21+03:00

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30 марта внучке Аллы Пугачёвой Клавдии Земцовой исполнится 6 лет. Девочка очень похожа на своего отца бизнесмена Михаила Земцова. Однако бабушка ребёнка полагает, что Клава напоминает героиню картины Леонардо да Винчи Мону Лизу. Об этом АБ написала в своём Инстаграме. Выложила Алла Борисовна и фото Клавдии из балетного зала, тем самым, рассказав о хобби ребёнка. Мама Клавдии Кристина Орбакайте тоже опубликовала свежие фото дочери. Вместе с Клавой певица посетила ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Кристине и ее дочери очень понравилось представление. Кстати, помимо балета у 5-летней Клавдии есть и другие увлечения. Девочке легко даются иностранные языки.

Клава напоминает героиню картины Леонардо да Винчи Мону ЛизуФото: Instagram.com

- Клава не чувствует разницы между русским и английским,-рассказывает Кристина Орбакайте. - Я заметила, что сейчас очень много двуязычных детей. У нас все получилось случайно. Летом, когда Клавдия проводила время в Майами, она ходила там в садик. Естественно, в садике говорили по-английски. И в Москве у нее садик с английским языком. Дома мы говорим, естественно, по-русски, сохраняем язык. — У Клавы лидерский характер, она хочет быть самой заметной, самой лучшей. Но она очень заботливая, любит маленьких детей. Клавочка с удовольствием ходит в садик, ей нравится общение, она легко находит контакт с людьми. Сейчас Клава с удовольствием занимается балетом. И я хочу еще добавить занятия музыкой. Хотя она подчас с такими нагрузками немножко устает к вечеру. Не хотелось бы ее перегружать. Все-таки дочке только пять лет. Пока она не жалуется и с удовольствием ходит на все занятия.

Помимо балета у 5-летней Клавдии есть и другие увлеченияФото: Instagram.com

Если ей нечем заняться, она, как все дети, берет айпад, смотрит мультики.

Вместе с Клавой Кристина Орбакайте посетила ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила»Фото: Instagram.com

Ей очень нравится закулисная суета: стоять за кулисами и смотреть, когда я на сцене. Все, что связано с моей профессией, дочери интересно.