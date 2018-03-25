2018-03-25T21:27:01+03:00
Общество

В Нью-Йорке прошел форум молодых русскоязычных предпринимателей

Молодых бизнесменов принимали в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке
Алексей ОСИПОВ
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7-я встреча Объединения молодых русскоязычных бизнесменов Нью-Йорка прошел в Генеральном консульстве Российской Федерации фото: Юлия Нар7-я встреча Объединения молодых русскоязычных бизнесменов Нью-Йорка прошел в Генеральном консульстве Российской Федерации фото: Юлия Нар
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Использовав игру слов – английский глагол to speak (говорить, выступать) и используемое во многих языках мира «спекулянт», одним из значений которого является весьма уважаемое «человек или фирма, рискующее ради прибылей», - молодые русскоязычные предприниматели Нью-Йорка посредством социальных сетей 7 лет тому назад объединились и стали проводить совместные мероприятия, целью которых стало взаимодействие, налаживание связей и продвижение собственных бизнесов. Игра слов воплотилась в названии объединения – SPEAKULANT.

В этом году 7-я встреча Объединения молодых русскоязычных бизнесменов Нью-Йорка прошел в Генеральном консульстве Российской Федерации. Переполненный зал стал еще одним подтверждением того, что американский бизнес не пугают ни санкции, ни политические бури, которые провоцирует Вашингтон в отношении Москвы. Желание взаимодействия такого рода частного бизнеса с Россией также опровергает много раз повторявшуюся «аксиому», согласно которой второе поколение иммигрантов из России вообще не интересуется происходящим на исторической родине.

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