Именно поэтому эфирные масла могут нарушить работу гормонов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-03-26T11:23:26+03:00

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В современном мире эфирные масла используются, что называется, и в хвост, и в гриву: в виде косметики, для ароматизации помещений, в качестве терапии, как чистящие средства и множество других вариантов. Но так ли они безопасны?

Это решили проверить ученые из Национального института наук о здоровье окружающей среды (NIEHS) при Национальном институте здоровья Великобритании (NIH).

И были неприятно удивлены результатами своего исследования.

Как оказалось, эфирные масла напрямую влияют на гормональный фон человека. А именно, вызывают его нарушения.

И более того! Некоторые данные говорят о том, что существует прямая связь между маслами и аномальным ростом груди у мальчиков детского возраста - так называемой препубертатной гинекомастией.

Собственно, именно с этого (аномального роста грудных желез у детей) и возникла идея проверить эфирные масла на безопасность.

Еще в 2007 году в журнале New England Journal of Medicine был опубликован доклад, который описывал историю трех мальчиков в возрасте до 10 лет - у всех них был идентифицирован необъяснимый рост груди.

Изучающая данную патологию группа педиатров из Денвера после тщательного изучения истории трех юных пациентов выяснила, что все они регулярно использовали или оказывались в «зоне распространения» лавандового масла и масла чайного дерева.

А когда мальчиков на несколько месяцев изолировали, чтобы избежать их возможного контакта с эссенциями, проблема груди сошла на нет.

Тогда ученые решили протестировать масла в лабораторных условиях на клетках человека. Они выбрали восемь соединений, взятых в лавандовом и масле чайного дерева, и применили их к раковым клеткам человека, после чего начали отслеживать активность и изменения в работе гормонов эстрогена и андрогена.

Через время замеры показали, что масла на самом деле препятствуют нормальной работе гормонов!

Важно отметить, что исследование проводилось на клетках людей, а не животных, как это чаще бывает при лабораторных экспериментах. А это дает больше повода признать значимость данного исследования.

С другой стороны, сами авторы работы признают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы более точно и детально понять влияние эфирных масел на эндокринные нарушения.

Если они подтвердят обнаруженные сбои, современной медицине, косметологии и парфюмерии придется пересмотреть существующие правила в отношении растительных вытяжек.

Данное исследование было представленное на юбилейном 100-м ежегодном собрании Эндокринного общества США в Чикаго ENDO 2018.

"Так, откуда будем брать вытяжку?"

До сих пор эфирные масла считались безопасными, а потому не регулировались Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

- Сейчас я не стал бы немедленно запрещать использование этих масел, по крайне мере, до повторных разработок, - говорит руководитель исследования Тайлер Рэмси, научный сотрудник ационального института наук о здоровье окружающей среды. - Тем не менее, общественность должна знать о полученных нами результатах и учитывать полученные данные при использовании эфирных масел, поскольку они, судя по всему, содержат эндокринные разрушающие химические вещества. А это несет определенные риски и возможные последствия для здоровья человека.

Профессор Брент Бауэр, директор отдела дополнительной и интегративной медицины Департамента внутренней медицины при клинике Майо, более осторожен в разговоре об опасности эфирных масел. По его словам, если эссенции используются по назначению и в разумных дозах, то их можно считать достаточно безопасными.

Хотя и признает, что при "переборе" они могут иметь такие побочные эффекты, как, например, раздражение на коже или аллергическая реакция:

- В любом случае, необходимы дальнейшие исследования. Важно определить, какие эфирные масла и как именно могут повлиять на детей, беременных и кормящих женщин. И необходимо изучить взаимодействие масел с лекарствами и другими методами лечения.

Фото Siegfried Grassegger/Global Look Press

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Говоря о косметическом масле, мы не имеем в виду эфирное. И уж тем более то масло, что стоит в огромном бутыле у вас на кухне. КОСМЕТИЧЕСКОЕ масло – это особый продукт, он имеет сложный биохимический состав с несколькими ингредиентамии, и как правило, уже готов к использованию. А вот ЭФИРНОЕ масло – это чистая и высоко концентрированная субстанция, его эфиры мгновенно испаряются, а потому для использования в косметологии им требуется “проводник”. Но в обоих случаях используются растительные масла, просто получают их разными методами, способами отжима и очистки. Кроме того, чистое эфирное масло – очень концентрированный продукт, а потому его нельзя наносить на кожу в не разбавленном виде. О том, какое масло и при какой проблеме использовать, читайте дальше