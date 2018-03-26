2018-03-26T13:35:49+03:00
Клуб любознательных

Найдено средство от преждевременной эякуляции

От «недуга», который омрачает половую жизнь примерно 75 процентам мужчин, избавляют легкие удары током.
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Мужчин всего мира готовы осчастливить турецкие медикиМужчин всего мира готовы осчастливить турецкие медики
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С преждевременной эякуляцией, а проще говоря, с семяизвержением, которое наступает гораздо раньше, чем хотелось бы и ему и ей, боролись турецкие медики (Onen E. , Nas I. , Aydos M. , Sambel M. , Kilic M. , Oner S. , Demirbas M.) из отделения урологии исследовательского госпиталя Бурсы (Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital). Экспериментировали, используя известные уже приборы и методы. Но применяли их, что называется, не по назначению.

Согласно медицинской статистики, стойким преждевременным семяизвержением страдают примерн 40 процентов мужчин, 75 процентов сталкивались с этим недугом несколько раз в жизни.

Согласно медицинской статистики, стойким преждевременным семяизвержением страдают примерн 40 процентов мужчин, 75 процентов сталкивались с этим недугом несколько раз в жизни.

Экспериментаторы набрали 60 добровольцев, которые примерно в равной степени страдали «скорострельностью» - так у нас иной раз называют этот не смертельный, но очень неприятный недуг. Добровольцев подели на две группы по 30 человек. Одну — лечили натурально, а у пациентов другой группы — имитировали лечение.

Турки воспользовались прибором для чрезкожной стимуляции электрическим током заднего большеберцового нерва. С помощью этого устройства прежде удавалось весьма эффективно бороться с синдромом возбужденного мочевого пузыря, по сути — с преждевременным, а то и нежданным, мочеиспусканием.

Похоже, что очевидное подобие «преждевременных» проблем и надоумили медиков из госпиталя Бурсы воспользоваться имеющимся опытом. Они размещали электроды там же, где и их коллеги-предшественники - с внутренней стороны лодыжки. Здесь большеберцовый нерв ближе всего подходит к коже и тянется дальше вверх по ноге к половым органам и мышцам их окружающим.

Курс лечения "скрострельности" электрическим током занимает 12 недель.

Курс лечения "скрострельности" электрическим током занимает 12 недель.

Скорострельные добровольцы получали легкие удары током по 30 минут каждый день на протяжении 12 недель. Долго, конечно. Зато результативно. Почти все испытуемые ощутимо улучшили свои показатели. О чем свидетельствовал Арабский индекс преждевременной эякуляции (Arabic Index of Premature Ejaculation — AIPE) – опросник из 7 вопросов, разработанный в Саудовской Аравии, для диагностики «недуга». У подлечившихся возросло и время полового акта. А у добровольцев из контрольной группы не возросло. Потому что их не били током по лодыжкам, а только слегка покалывали в этом месте.

О полученном эффекте турки рассказали в журнале European Urology в статье под названием The effect of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation on premature ejaculation

Экспериментаторы полагают, что именно ток благотворно воздействует на мужские способности. Возможно, в результате того, что небольшие импульсы стимулирует лонно-копчиковую мышцу, избавляя ее от спазмов, ведущих к стремительному семяизвержению.

Кстати, чрескожная стимуляция большеберцового нерва — модное ныне направление. И вроде бы эффективное. О том, как она действует на представительниц прекрасного пола, читайте Удар током в нужное место возбуждает женщину лучше любых интимных ласк

Женщинам электричество тоже помогает. По-своему, конечно.

Женщинам электричество тоже помогает. По-своему, конечно.

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