Без «Вечернего Урганта»: После трагедии в Кемерово из телесетки уберут развлекательные программы
Жуткая трагедия в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла в воскресенье. Загорелся самый верхний этаж, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. По последним данным, в результате трагедии погибли 64 человека.
Однако еще в 23.00 в воскресенье МЧС давал информацию по четырем жертвам, именно поэтому федеральные каналы не успели молниеносно отреагировать на катастрофу — ее масштаб было сложно оценить.
Уже сегодня изменения вступят в силу.
26 марта Первый канал откажется от развлекательных передач — «Вечернего Урганта» и «Давай поженимся». Выпуски программ тоже изменятся. «Пусть говорят» посвятят трагедии в Кемерово.
Россия 1 и НТВ в сетке будних дней практически не имеют юмористических шоу, но изменения наверняка последуют — Андрей Малахов вряд ли сможет спокойно пройти мимо пожара и десятков жертв со своей программой «Прямой эфир».
- Трагедия в Кемерове стала главной темой наших информационных программ. Сегодня в эфирной сетке НТВ нет развлекательных проектов, мы убрали из эфира все анонсы развлекательных форматов. Произошедшее – огромная трагедия для всей страны и мы скорбим вместе с Кемерово, - говорится в сообщении НТВ.
Канал СТС первым выпустил релиз, в котором выразил соболезнования родственникам погибших. И снял с эфира крупные премьеры, на которые делал ставку: перенесены комедийные сериалы «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы». Они выйдут в эфир 2 апреля.
ТНТ тоже изменит сетку вещания и выпустит официальное заявление. Формулировка станет известна чуть позже.
РЕН ТВ также отказался от развлекательных передач.
О других изменениях телесетки станет известно позже.
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