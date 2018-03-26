Со звезды Табеты кто-то опять сигналит

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-26T15:01:44+03:00

Есть подозрение, что рядом с мигающей звездой живут высокоразвитые братья по разуму.

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Астрономы продолжают искать причины странного поведения звезды KIC 8462852, расположенной в созвездии Лебедя в 1480 световых годах от нас. Звезда мигает сверхъестественным образом. Порой световой поток, исходящий от нее, снижается на 80 процентов. Что никаким звездам не свойственно.

Звезда KIC 8462852 мигает непредсказуемым образом.

Феномен обнаружила в 2015 году астрофизик Табета Бояджян (Tabetha Suzanne Boyajian), анализируя данные, полученные с помощью космического телескопа НАСА Кеплер (Kepler) в период с 2011 по 2013 год. Тогда она работала в Йельском университете (Yale University).

Табета и привлеченные ею коллеги изумились. Несколько раз сами себя перепроверили, потому что прежде ничего подобного не видели. Однако ошибки не было: звезда KIC 8462852 время от времени тускнела так, будто бы ее заслоняло нечто массивное. Но заслоняли не планеты, от которых звезда меняла бы блеск периодически. Она вела себя произвольно, тускнела на разные промежутки времени — от 5 до 80 дней.

Звезда, получившая вскоре название «Звезда Табеты» (Tabby’s Star) по имени первооткрывательницы ее удивительного поведения, заинтересовала не только астрономов. Сильно возбудились и простые граждане, которые собрали более 100 тысяч долларов на дальнейшие исследования. Потому что среди них — граждан — стала популярна гипотеза о том, что KIC 8462852 окружает так называемая сфера Дайсона - некая построенная местной высоко развитой цивилизацией конструкция, которая позволяют улавливать излучение звезды и пользоваться ее колоссальной энергией. Элементы конструкции время от времени и заслоняют звезду от наблюдателей — то есть, от нас, вооруженных телескопом Кеплер.

Табета Бояджян (Tabetha Suzanne Boyajian): не каждый астроном удостаивается чести иметь звезду своего имени.

Ученые, пытающиеся найти менее фантастические объяснения, предположили, что «тень наводят» местные кометы. Однако расчеты показали: чтобы вызвать наблюдаемые изменения блеска, нужно более миллиона небесных странниц размером не менее 200 километров каждая. Вряд ли такое может быть в действительности.

Звезду могли бы заслонять осколки столкнувшихся тут планет. Или еще не образовавшиеся планеты. Но в таком случае и те и другие должны оставлять тепловые следы. А инфракрасный телескоп, направленный на мигающую звезду, ничего подобного не обнаружил.

До недавнего времени, факты, на удивление, не противоречили лишь одной гипотезе - про инопланетян с их сферой Дайсона. Многие ученые, включая саму Табету, не стеснялись ее — эту гипотезу — поддерживать.

Ныне Табета работает в Университете Луизианы (Louisiana State University). Идя навстречу чаяниям общественности, которая уполномочила ее на дальнейшие исследования, желая все же разобраться, кто там сигналит — инопланетяне или какой-то естественный катаклизм, астрофизик подключилась к крупнейшей в мире глобальной сети телескопов обсерватории Las Cumbres (США), позволяющей вести круглосуточные наблюдения. И с мая по декабрь 2017 года женщина года зафиксировала четыре явных затемнения звезды KIC 8462852 — самые сильные из всех наблюдавшихся ранее.

Подробный анализ показал: в разных световых диапазонах звезда темнела по-разному. А это, по мнению Бояджян свидетельствует о том, что структуры, блокирующие свет, не являются непрозрачными — какими должны были бы быть, если бы представляли собой элементы сферы Дайсона.

Согласно "новейшей гипотезе", звезду KIC 8462852 затеняют облака пыли.

Вслед за Табетой аналогичные результаты получили исследователи из Университета Аризоны (University of Arizona), которые наблюдали за ее звездой с помощью двух телескопов NASA - Swift, который поставлял данные в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, и Spitzer, который измерял интенсивность инфракрасного излучения.

Основываясь на полученных результатах, ученые, включая опять же саму Табету, склоняются сейчас к мысли, что свет звезды заслоняют скопления пыли, имеющиеся на ее орбите. То есть, ее поведение можно объяснить и без инопланетян.

Энтузиасты все же пока не склонны отказываться окончательно от сферы Дайсона вокруг звезды Табеты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где была пыль раньше?

Недавно астрономы из России, Эстонии, США и Германии решили посмотреть, как вела себя KIC 8462852 в недалеком прошлом. Благо, как выяснилось, она была в поле зрения немецкой Зоннебергской обсерватории (Sonneberg Observatory, Germany). Архивные данные, собранные на фотопластинках, продемонстрировали: с 1934 года по 1995 год светимость звезды не менялась. То есть, по крайней мере до 1995 года ее ничего не заслоняло.

Вопрос, где была раньше та пыль, которая, согласно «новой гипотезе», теперь затеняет звезду Табеты? Откуда взялась? Ответов нет. Но есть смелое предположение энтузиастов. Мол, «тень наводит» все же сфера Дайсона, которая была построена вокруг KIC 8462852 в рекордно короткие сроки. К какому-нибудь юбилею. Начали в 1995 году, закончили в 2011. Но в эксплуатацию пока не приняли. Устраняют выявленные недостатки.

А может быть, инопланетяне вообще законсервировали объект. Или оставили недостроенным. С разумными существами такое случается.