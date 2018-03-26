Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк: Памятники советским воинам — это «символическое насилие»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-03-26T16:20:28+03:00

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Речь Посполитая продолжает борьбу с историей на государственном уровне. К 31 марта здесь предполагают завершить демонтаж «символов коммунистического режима», немалая часть которых - монументы советским воинам-освободителям. Официальная Варшава уже давно подвела под эту «зачистку» целую идеологическую базу:

- Не все памятники (советским солдатам. - Ред.) из-за своей однообразной и достаточно убогой эстетики заслуживают того, чтобы они стояли, - сообщил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в интервью информагентству ТАСС. - Вы должны учитывать функцию, которые они выполняли в период социализма. Это элемент символического насилия.Слова гордых шляхтичей не расходятся с делом - за последние годы по всей республике было демонтировано свыше полутысячи монументов. Когда-то их поставили в знак благодарности Крас

ной Армии, положившей 600 тысяч жизней при освобождении Польши от нацистской неволи. Отдельные патриоты, например, гражданский активист Ежи Тыц (о котором не раз писала «КП»), пытаются сохранить историческую память и на свои деньги ухаживают за символами советско-польского боевого братства. Но погоды такие одиночки не делают.

- Нашим западным соседям неплохо бы вспомнить, что «тоталитарная Москва» в январе 1945-го отправила в только что освобожденную Варшаву сто тысяч тонн хлеба. Или про миллиард долларов (в ценах тех времен), который СССР передал Польше из репараций, взысканных с побежденной Германии, - комментирует кандидат исторических наук, эксперт по истории XX века Дмитрий Суржик. - Нынешняя «государственная советофобия» от правящей партии «Право и справедливость» - лишь игра на внутреннюю аудиторию, чтобы отвлечь внимание народа от социально-экономических проблем.