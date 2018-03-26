От выбора будущей профессии до селфи с питоном: В Тимирязевской академии прошел День открытых дверей

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-26T17:54:54+03:00

Абитуриенты и их родители узнали все о жизни главного аграрного вуза России

Тимирязевская академия 24 марта встречала гостей: в Российском государственном аграрном университете прошел день открытых дверей. Более тысячи школьников вместе с родителями пришли познакомиться с жизнью вуза и узнать о профессиях, которые здесь можно получить. Будущие абитуриенты убедились: учиться в главном аграрном — престижно и интересно, а выпускники академии всегда востребованы на рынке труда.

Выставка факультетов РГАУ-МСХА. Фото: timacad.ru

Гости начали подтягиваться в Тимирязевку с раннего утра. Самым первым, в 7.30, к 29-му учебному корпусу пришел Никита Блажевич — молодой человек приехал из Твери. У входа в академию посетителей встречала выставка сельскохозяйственной техники и автомобилей: на этих машинах студенты занимаются на курсах вождения. А в фойе гостей ждала ярмарка сельскохозяйственной продукции, которую производят в Тимирязевке. Все желающие могли продегустировать молоко и творог с собственной молочной фермы академии, попробовать мед с местной пасеки. Родители, бабушки и дедушки абитуриентов оживленно выбирали и покупали для своих дачных участков цветы, саженцы, семена и рассаду.

входа в академию посетителей встречала выставка сельскохозяйственной техники и автомобилей. Фото: timacad.ru

Все желающие могли продегустировать молоко и творог с собственной молочной фермы академии. Фото: timacad.ru

Самой масштабной площадкой Дня открытых дверей стала выставка-презентация факультетов, развернувшаяся в спортивном зале. У каждого факультета и института был свой стенд, также, как и у приемной комиссии, научных, спортивных и культурно-досуговых подразделений вуза. Здесь можно было познакомиться с профессиями и специальностями, которым обучают в Тимирязевке, пообщаться с преподавателями и студентами и получить исчерпывающую информацию о жизни академии из первых уст.

Самой масштабной площадкой Дня открытых дверей стала выставка-презентация факультетов, развернувшаяся в спортивном зале. Фото: timacad.ru

Выставка была не только интерактивной, но и наглядной: в самом центре зала была установлена модель современной теплицы - как прообраз исследовательской работы ученых вуза по созданию новых сортов и гибридов овощей.

Модель современной теплицы - как прообраз исследовательской работы ученых вуза по созданию новых сортов и гибридов овощей. Фото: timacad.ru

Самым необычным, по общему мнению, был стенд факультета зоотехнии и биологии: к Дню открытых дверей по традиции привлекли питомцев из факультетского живого уголка. Можно было даже сделать селфи с рептилиями - питоном и маисовым полозом.

«Центр технологической поддержки образования» (при кафедре педагогики и психологии профессионального образования) представил современное оборудование, которое применяется на занятиях робототехникой и 3d-моделированием, а так же модели беспилотников — квадрокоптеров. Студенты продемонстрировали сконструированные ими технические новинки: болотоход, манипулятор для работы на конвейер), трактор с навесным сельхозоборудованием, робот с функцией автоматической навигации и т. д.

Студенты продемонстрировали сконструированные ими технические новинки. Фото: timacad.ru

Молодых людей особенно интересовал стенд военной кафедры: после ее окончания студенты РГАУ-МСХА получают лейтенантские звания. А пока что у будущих абитуриентов была возможность поупражняться в сборке автомата.

Фото: timacad.ru

Чтобы школьники и волнующиеся за них мамы наглядно представили себе, в каких условиях живут учащиеся Тимирязевки, на выставке был представлен макет студенческой комнаты в натуральную величину: двухярусная кровать, стол, стулья, холодильник и плита. Из окон — вид на манеж конно-спортивного комплекса и Мичуринский сад. Создатели комнаты-макета добавили и забавных реалистичных штрихов: под кроватью были сложены мешки с картофелем и банки с вареньями-соленьями, на столе лежали тетради с конспектами и упаковки с лапшой быстрого приготовления. Всего в студгородке Тимирязевской академии 14 общежитий, в которых недавно был проведен ремонт.

На выставке был представлен макет студенческой комнаты в натуральную величину. Фото: timacad.ru

Знакомство с Тимирязевской академией продолжилось в зрительном зале на концерте-презентации. Зрителям рассказали об особенностях профессий и специальностей, которым обучают в вузе, о научной жизни старейшего аграрного университета России, а также о трудоустройстве выпускников академии.

Знакомство с Тимирязевской академией продолжилось в зрительном зале на концерте-презентации. Фото: timacad.ru

Первый проректор Илья Корнеев привел примеры того, как изменился за последнее время образовательный процесс в РГАУ-МСХА: появились новые направления подготовки бакалавриата и магистратуры, учебные и научные подразделения. Изменилась и студенческая жизнь — в академии теперь проходит гораздо больше культурных и спортивных мероприятий. В этом году в главном аграрном начали отмечать праздник всех российских студентов — Татьянин день, провели киноночь, пробежали лыжный марафон в поддержку наших спортсменов, выступающих на зимних олимпийских играх в Южной Кореи, устроили конкурс блинов на Масленицу, создали команду КВН «Парк имени Тимирязева».

В академии теперь проходит гораздо больше культурных и спортивных мероприятий. Фото: timacad.ru

Фото: timacad.ru

У тех, кто 24 марта не смог приехать в Тимирязевскую академию, была возможность наблюдать за презентацией вуза в режиме он-лайн. Всего видеотрансляцию Дня открытых дверей главного аграрного университета России посмотрели более 100 тысяч человек.

У входа гостей встречал сам Климент Аркадьевич Тимирязев. Фото: timacad.ru