Анастасия Кузьмина: До победы в Кубке мира мне не хватило три очка

СЕГОДНЯ 19:03 2018-03-26T19:13:56+03:00

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Анастасия Кузьмина на последнем этапе Кубка мира в Тюмени была близка к тому, чтобы впервые в своей карьере выиграть Большой хрустальный глобус. Для этого в масс-старте ей необходимо было обойти финку Кайсу Мякяряйнен. И сначала все складывалось неплохо, претендентки шли вместе и, казалось, Кузьмина контролирует гонку. Но промах на последнем рубеже отбросил ее назад, Кайса ушла вперед и выиграла уже третий свой Кубок мира в общем зачете.

Анастасия очень расстроилась, но на следующий день обратилась к болельщикам через соцсети:

«Привет друзья! Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и Вы чувствовали и переживали тоже самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все Ваши сообщения, за которые я Вам очень благодарна. В сезоне 2017-2018 у меня получилось завоевать:

Золото ОИ

Два серебра ОИ

Малый глобус за спринты

Малый глобус за пасьюты

И...2 место в общем зачёте...

3 очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один!

Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона.И наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами. А поражения...они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни. Поэтому ещё раз благодарю Вас за поддержку и понимание. Настя».

Биатлон. Кубок мира. Финальный, девятый этап. Тюмень, 25 марта

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 35.27,4 (1 штрафной круг). 2. Паулина Фьялкова (Словакия) – отставание 1,8 (1). 3. Анаис Шевалье (Франция) – + 6,6 (0)… 21. Ирина Услугина – + 1.16,8 (1). 22. Екатерина Юрлова-Перхт – + 1.24,7 (3). 23. Дарья Виролайнен (все – Россия) – + 1.33,2 (3).

Зачёт Кубка мира в масс-старте. 1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 216. 2. Лаура Дальмайер – 207. 3. Ванесса Хинц (обе – Германия) – 195… 13. Екатерина Юрлова-Перхт – 123… 38. Дарья Виролайнен – 26. 39. Татьяна Акимова – 25… 42. Ирина Услугина (все – Россия) – 20.

Итоговый общий зачёт Кубка мира. 1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 822. 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 819. 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 804… 13. Екатерина Юрлова-Перхт – 474… 36. Дарья Виролайнен – 187... 39. Татьяна Акимова – 166… 48. Ульяна Кайшева – 116… 57. Ирина Услугина – 74. 58. Светлана Миронова – 72… 71. Виктория Сливко – 33… 87. Ольга Подчуфарова (все – Россия) – 9.