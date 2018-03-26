Первый весенний звездопад москвичи увидят в день рождения Ленина

СЕГОДНЯ 21:15 2018-03-26T21:21:15+03:00

Рано или поздно от коммунистов поступит предложение переименовать Лириды в Лениниды. Или в метеорный поток Ильича.

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О надвигающемся звездопаде предупредил Московский планетарий. Пообещал, что метеоры потока Лириды начнут расчерчивать ночное небо огненными струйками уже с 16 апреля. Закончат 25 апреля. А интенсивнее всего будут сыпаться 22 апреля — эдаким опрокинутым салютом в день рождения Ленина. Грандиозного шоу не будет, но примерно по 20 метеоров в час ожидать можно.

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — китайцы тогда обратили на него внимание, восхитились и записали, что «звезды падали как дождь». В те времена поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси - потоку добавила густоты комета C/1861 G1 Тэтчер, когда-то его образовавшая. Она пролетела рядом рядом с Землей. В 2276 году комета вернется и, возможно, вновь пополнит поток.

Комета Тетчера добавила мусора в поток Лириды.

«Мусор», оставленный кометой, влетает в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Падает стремительно со скоростью 49 километров в секунду. Пылинки и мелкие камешки сгорают красиво с белыми вспышками. Правда, очень быстро. Шансы успеть загадать желание минимальные. Но они есть.

Кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры.

Иной раз Лириды преподносят сюрпризы - внезапно усиливаются над отдельными районами Земли. К примеру в 1922 году на Украину сыпались по 2 тысяч метеоров в час. Примерно по сотне метеоров в час «бомбили» 1982 году США, а в 1985 году - Крым. Не исключено, что в нынешнем году тоже случится что-нибудь неожиданное. Может быть, даже в небе над Москвой.

Лириды образованы шлейфом кометы Тетчера.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Со стороны кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры. Отсюда и название метеорного потока.

Чтобы наблюдать за падающими звездами, не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры видны невооруженным взглядом. Надо лишь поднять голову и обратить взор на созвездие Лиры, которое к пяти утра будет находиться высоко над горизонтом.

Можно забраться в спальный мешок и лечь на раскладушку ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху — из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом.

Главное, чтобы небо затянули тучи. Увы, в Москве и в Московской области такое бывает часто.