2018-03-26T21:21:15+03:00
Клуб любознательных

Первый весенний звездопад москвичи увидят в день рождения Ленина

22 апреля 2018 года ожидается максимум метеорного потока Лириды
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Рано или поздно от коммунистов поступит предложение переименовать Лириды в Лениниды. Или в метеорный поток Ильича.Рано или поздно от коммунистов поступит предложение переименовать Лириды в Лениниды. Или в метеорный поток Ильича.
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О надвигающемся звездопаде предупредил Московский планетарий. Пообещал, что метеоры потока Лириды начнут расчерчивать ночное небо огненными струйками уже с 16 апреля. Закончат 25 апреля. А интенсивнее всего будут сыпаться 22 апреля — эдаким опрокинутым салютом в день рождения Ленина. Грандиозного шоу не будет, но примерно по 20 метеоров в час ожидать можно.

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — китайцы тогда обратили на него внимание, восхитились и записали, что «звезды падали как дождь». В те времена поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси - потоку добавила густоты комета C/1861 G1 Тэтчер, когда-то его образовавшая. Она пролетела рядом рядом с Землей. В 2276 году комета вернется и, возможно, вновь пополнит поток.

Комета Тетчера добавила мусора в поток Лириды.

Комета Тетчера добавила мусора в поток Лириды.

«Мусор», оставленный кометой, влетает в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Падает стремительно со скоростью 49 километров в секунду. Пылинки и мелкие камешки сгорают красиво с белыми вспышками. Правда, очень быстро. Шансы успеть загадать желание минимальные. Но они есть.

Кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры.

Кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры.

Иной раз Лириды преподносят сюрпризы - внезапно усиливаются над отдельными районами Земли. К примеру в 1922 году на Украину сыпались по 2 тысяч метеоров в час. Примерно по сотне метеоров в час «бомбили» 1982 году США, а в 1985 году - Крым. Не исключено, что в нынешнем году тоже случится что-нибудь неожиданное. Может быть, даже в небе над Москвой.

Лириды образованы шлейфом кометы Тетчера.

Лириды образованы шлейфом кометы Тетчера.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Со стороны кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры. Отсюда и название метеорного потока.

Чтобы наблюдать за падающими звездами, не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры видны невооруженным взглядом. Надо лишь поднять голову и обратить взор на созвездие Лиры, которое к пяти утра будет находиться высоко над горизонтом.

Можно забраться в спальный мешок и лечь на раскладушку ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху — из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом.

Главное, чтобы небо затянули тучи. Увы, в Москве и в Московской области такое бывает часто.

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