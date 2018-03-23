2018-03-23T12:04:15+03:00
Экономика

Больше всех за прошлый год заработал бизнесмен Кирилл Шамалов - $2,3 млрд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг топ-10 российских миллиардеров, получивших в минувшем году наибольшие доходы
Владимир НИКОЛАЕВ
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Лидером списка стал топ-менеджер «Сибура» Кирилл Шамалов. Фото Сергей Фадеичев/ТАССЛидером списка стал топ-менеджер «Сибура» Кирилл Шамалов. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
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Такой рейтинг Forbes публикует уже второй раз. В отличие от традиционного топ-листа богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в новом рейтинге оцениваются «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

Лидером по такой методике стал топ-менеджер «Сибура» Кирилл Шамалов, его доход составил почти $2,3 млрд. На втором месте — глава «Северстали» Алексей Мордашов, он получил $1,56 млрд. Третье место занял основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, заработавший $1,23 млрд.

Алексей Мордашов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Алексей Мордашов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Общий же доход топовой десятки составил более $10,7 млрд.

На вершине финансовой пирамиды знакомые всё лица. Из прошлогоднего рейтинга в нынешней топовой десятке присутствуют пять человек, то есть половина. Это Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Сулейман Каримов, Михаил Прохоров и Вагит Алекперов. Доходы первых четырех прежде всего, связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний, а Прохоров продолжает распродавать активы, сообщает Forbes. В нынешнем списке мог бы оказаться еще один участник прошлогоднего «топа», Сергей Ганицкий, но его сделка по продаже сети продовольственных магазинов «Магнит» была завершена после даты подведения итогов.

Третье место занял основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин

Третье место занял основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин

Из пятерых новичков трое получили высокие доходы за счет продажи своих активов. Кирилл Шамалов, которого называют самым молодым миллиардером, заработала счет продажи крупного пакета акций «Сибура». Дмитрий Рыболовлев заработал на картинах. А Олег Дерипаска получил полмиллиарда долларов в ходе IPO его холдинга En+.

Виктор Рашников и Алишер Усманов (как и Мордашов с Лисиным) получили высокие дивиденды, благодаря хорошей ценовой конъюнктуре на рынке железной руды и стали, отмечает издание.

При подсчете учитывался период с 18 февраля 2017 г. по 9 февраля 2018 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

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