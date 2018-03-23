2018-03-23T13:03:07+03:00
Общество

Пособия по материнству в 2018 году: как получить сполна все, что нам полагается от государства

О размерах и условиях получения пособий по материнству в 2018 году рассказывает эксперт Фонда социального страхования
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Пособия по материнству в 2018 году: как получить сполна все, что нам полагается от государства.О размерах и условиях получения пособий по материнству в 2018 году рассказывает эксперт Фонда социального страхования [видео] По оценке международных экспертов в России создана одна из лучших в мире систем социальной поддержки для семей с детьми. Важнейшую роль в ней играют пособия по материнству — об их размерах и правилах получения рассказывает эксперт Фонда социального страхования (ФСС РФ)

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По оценке международных экспертов в России создана одна из лучших в мире систем социальной поддержки для семей с детьми. Важнейшую роль в ней играют пособия по материнству — об их размерах и правилах получения рассказывает эксперт Фонда социального страхования (ФСС РФ).

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