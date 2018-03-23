Пособия по материнству в 2018 году: как получить сполна все, что нам полагается от государства
Пособия по материнству в 2018 году: как получить сполна все, что нам полагается от государства.О размерах и условиях получения пособий по материнству в 2018 году рассказывает эксперт Фонда социального страхования [видео] По оценке международных экспертов в России создана одна из лучших в мире систем социальной поддержки для семей с детьми. Важнейшую роль в ней играют пособия по материнству — об их размерах и правилах получения рассказывает эксперт Фонда социального страхования (ФСС РФ)
По оценке международных экспертов в России создана одна из лучших в мире систем социальной поддержки для семей с детьми. Важнейшую роль в ней играют пособия по материнству — об их размерах и правилах получения рассказывает эксперт Фонда социального страхования (ФСС РФ).