Савченко и Массо поставили два мировых рекорда

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-23T12:47:04+03:00

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В четверг поздно вечером на чемпионате мира завершились соревнования спортивных пар. Олимпийские чемпионы Алена Савченко – Брюно Массо были неподражаемы, переписав сразу два мировых рекорда – в произвольной программе (162.86) и по сумме (245.84). Любопытно, что украинская фигуристка, выступающая за Германию, первый раз стала чемпионкой мира в паре с Робином Шолковы еще десять лет назад. А этот титул чемпионки мира у нее уже шестой.

После победы на Олимпиаде 34-летняя фигуристка говорила нам, что вероятно этот сезон станет последним, пора подумать о детях. Но если это так, то лебединая песня в ее исполнении звучала восхитительно.

Не удивительно, что другие пары боролись лишь за нижние места пьедестала. Евгения Тарасова – Владимир Морозов в произвольной выглядели тяжеловато, пару раз ошиблись, но все же смогли взять серебро.

Российская пара Тарасова - Морозов на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане заняла второе местоФото: REUTERS

- Мы рады, что справились с напряжением и усталостью. Не все получилось в программе, но старались, выкладывались на все сто. Нам удалось реабилитироваться за неудачный прокат произвольной программы в Корее. Я учла свои ошибки и старалась их не повторить. Но Олимпиады в мыслях у меня точно не было, - сказала Евгения.

- Были сложности на этом чемпионате мира. После главного старта сезона Олимпийских игр было тяжело. Но мы нашли в себе силы, собрались, чтобы закончить сезон на хорошей ноте, - приводит слова Владимира официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Пары. Итоговая классификация. 1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 245,84 балла. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 225,53. 3. Ванесса Джеймс / Морган Кипре (Франция) – 218,36. 4. Наталья Забияко / Александр Энберт – 207,88... 8. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (обе пары – Россия) – 202,16.