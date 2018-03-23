Аэрофлот переходит на летнее расписание полетов

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-23T13:04:57+03:00

Оно будет действовать с 25 марта по 27 октября 2018 года

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В сезоне «Лето-2018» Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону. Маршрутная сеть охватит 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья (из них 55 – в Европу, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).

Одной из важнейших задач наступающего сезона станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. Аэрофлот с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день. С открытием рейса в столицу Республики Мордовия маршрутная сеть Аэрофлота охватит все города проведения матчей.

По ряду направлений возрастет количество выполняемых рейсов. В сравнении с сезоном «Зима-2017/2018» Аэрофлот увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград (с 28 до 42 рейсов в неделю), Казань (с 47 до 49 рейсов в неделю), Нижний Новгород (с 35 до 42 рейсов в неделю), Самару (с 42 до 49 рейсов в неделю). Для удовлетворения повышенного спроса рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола, вылетающие на игры российской сборной, смогут оформить авиабилет по специальному «тарифу болельщика» - пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов). Более подробную информацию о программе перевозок авиакомпания дополнительно опубликует на своем официальном сайте: www.aeroflot.ru.

Главной новостью перевозок на международных воздушных линиях станет возобновление после долгого перерыва регулярного авиасообщения с Египтом. Аэрофлот с 11 апреля открывает рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах Airbus A320. С 12 июня по 2 июля частота будет увеличена до ежедневной в связи с повышенным спросом во время футбольного чемпионата.

Аэрофлот расширит присутствие на итальянском рынке – традиционно одном из самых популярных среди туристов. С 1 июля авиакомпания открывает два новых направления: Москва – Верона – Москва и Москва – Неаполь – Москва. Полеты по каждому из этих маршрутов будут выполняться ежедневно. Кроме того, в новом сезоне увеличится количество рейсов между Москвой и Болоньей (с 14 до 21 рейса в неделю).

Пассажиры Аэрофлота смогут также напрямую летать из Москвы на самый известный курорт Болгарии: со 2 июля стартуют ежедневные рейсы в Бургас.

Укреплению позиций Аэрофлота на рынке Казахстана послужит открытие с 15 июля полетов по маршруту Москва – Кызылорда - Москва. Рейсы между российской столицей и крупным казахстанским центром нефте- и газодобычи будут выполняться четыре раза в неделю. С открытием новой авиалинии маршрутная сеть Аэрофлота будет насчитывать 9 пунктов назначения в Казахстане. Также намечается увеличение частоты по действующим направлениям: из Москвы в Астану (с 9 до 12 рейсов в неделю) и Актобе (с 4 до 7 рейсов в неделю).

Летнее расписание Аэрофлота предусматривает существенное увеличение частоты полетов по целому ряду авиалиний в сравнении с зимним сезоном.

Помимо городов проведения первенства мира по футболу возрастет количество рейсов Аэрофлота из Москвы в Красноярск (с 21 до 28 рейсов в неделю), Мурманск (с 21 до 28 рейсов в неделю), Новосибирск (с 21 до 28 рейсов в неделю), Новый Уренгой (с 7 до 13 рейсов в неделю), Пермь (с 37 до 42 рейсов в неделю), Сыктывкар (с 14 до 21 рейса в неделю), Уфу (с 35 до 42 рейсов в неделю), Ханты-Мансийск (с 7 до 14 рейсов в неделю).

В соответствии с сезонным спросом планируется увеличение частоты полетов в курортные и туристические центры дальнего зарубежья – Анталию (с 7 до 21 рейса в неделю) и Барселону (с 23 до 29 рейсов в неделю).

По сравнению с сезоном «Зима-2017/2018» Аэрофлот станет чаще летать из Москвы в европейские столицы: Афины (с 14 до 21 рейса в неделю), Будапешт (с 21 до 28 рейсов в неделю), Бухарест (с 7 до 14 рейсов в неделю), Вильнюс (с 14 до 21 рейса в неделю), Мадрид (с 14 до 21 рейса в неделю), Прагу (с 35 до 42 рейсов в неделю), Таллин (с 14 до 21 рейса в неделю).

Географию полетов Аэрофлота дополнит разветвленная сеть маршрутов дочерних авиакомпаний.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять полеты из Санкт-Петербурга более чем по четырем десяткам внутрироссийских и зарубежных линий. Новинкой предстоящего сезона станет ежедневный регулярный рейс из Северной столицы в Лондон (аэропорт Гатвик). В маршрутной сети «России» также представлены свыше двух десятков направлений из московского аэропорта «Внуково», в том числе в пункты Дальнего Востока, из Ростова и Оренбурга. В наступающем летнем сезоне запланирована обширная программа полетов из Симферополя в 12 пунктов России (Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Тюмень, Уфа, Челябинск).

Региональный перевозчик «Аврора» предоставит пассажирам широкие возможности путешествий на Дальнем Востоке. Компания будет выполнять магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также рейсы внутри Дальневосточного федерального округа.

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» традиционно развивает собственную уникальную сеть авиаперевозок по 61 направлению России и зарубежья.

Всего Группа «Аэрофлот» в летнем расписании 2018 года будет выполнять собственные регулярные полеты по 305 маршрутам в 53 страны мира.

Географию полетов Группы дополнят 186 неповторяющихся направлений, рейсы по которым будут выполняться с авиакомпаниями–партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети Аэрофлота появятся еще 19 стран: Австралия, Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Кения, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения, Тунис.

Всего с учетом партнерских отношений Группа «Аэрофлот» в сезоне «Лето-2018» будет выполнять рейсы в 72 страны мира, включая Россию. Полеты запланированы по 491 маршруту, 449 из которых не повторяются.