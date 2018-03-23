Весенние каникулы у школьников: 5 курортов, куда летят родители с детьми

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-23T15:04:08+03:00

Мамы и папы везут школьников чаще всего в Краснодарский край и Крым Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые популярные маршруты - Сочи, Крым и Москва. А если семьи едут за границу, то - в Грузию и Турцию

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В последнюю неделю марта у большинства российских школьников - весенние каникулы. Понятно, что позволить себе путешествие могут далеко не все семьи. Но тем не менее - если планы отдохнуть после долгой зимы есть, то родители стараются подгадать отпуск под детские каникулы, чтобы отправиться на курорт всем вместе.

В 2018 году спрос на пакетные туры в дни весенних школьных каникул вырос на 40% по сравненнию с 2017-м годом, отчитались в Ростуризме со ссылкой на данные группы компаний "Слетать.ру". Причем в этой статистике гучли именно поездки родителей с детьми школьного возраста - если взять все продажи туров в конце марте, то рост всего на 7,5%.

Куда мамы и папы везут школьников? Чаще всего в Краснодарский край и Крым - почти 98% всех проданных "каникулярных" туров по России приходятся на два черноморских региона. Хотя погода там явно еще не пляжная. Оставшиеся два процента - поездки в Москву, Карелию, Калининградскую область, курорты Кавминвод.

Самостоятельные путешественники выбирают практическ те же самые маршркты, поделились с "КП" эксперты туристического сервиса Туту.ру. Больше всего авиабилетов на весенние каникулы продано в Сочи и Симферополь, а из российских регионов - в Москву (опять же считали только пассажиров, летящих с детьми школьного возраста). Еще летят в Минеральные Воды, Калиниград, Санкт-Петербург.

Самые популярные зарубежные курорты у тех, кто предпочитает пользоваться услугами турфирм, - Турция, Эмираты, Таиланд и Вьетнам. А у тех, кто сам покупает билеты на самолет и бронирует отели, - Грузия, Армения и Франция.

Понятно, что эта статистика отражает лишь часть реальной картины: многие семьи никаких путевок не покупают, садятся в машину - и едут себе в подмосковные загородные отели, по городам Золотого кольца или в ту же Карелию.