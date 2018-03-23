Алисия Викандер и Райли Куо снимутся в новом триллере от Netflix

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-23T14:49:56+03:00

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Netflix, боссы которого недавно выступили с заявлением, что будут выпускать по 700 сериалов в год, похоже держат слово. Сегодня стало известно, что в работу ушел еще один сериал, по роману Сюзанны Джонс «Птица землетрясения». Съемки вот-вот начнутся, и уже даже известны исполнительницы главных ролей. Это оскароносная шведская актриса Алисия Викандер ("Воспоминания о будущем", "Королевский роман", "Агенты А.Н.К.Л.") и американка Райли Куо ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Девушка по вызову").

Режиссером выступил Уош Вэстмолэнд ("Все еще Элис").

Действие будущего сериала происходит в Токио. Город, в который съезжаются европейские молодые интеллектуалы, мечтающие окунуться в современную японскую культуру.

Девушку, приехавшую из Англии, зовут Люси Флай, она поссорилась с родителями и рванула на ПМЖ в Токио. Там она устроилась переводчицей и безмятежно живет вот уже 10 лет. Из Йоркшира к ней приезжает подруга Лили Бриджес. После короткой встречи она пропадает. Все считают, что произошло убийство. И подозрение падает на Люси.

Расследование ведется от лица обвиняемой, англичанки, живущей в Токио, которая вспоминает события и пытается понять - совершала ли она преступление, или только очень желала этой смерти.

Съемки будут проходить в Токио и на острове Садо в мае 2018 года.