2018-03-23T14:49:56+03:00
Телевизор

Алисия Викандер и Райли Куо снимутся в новом триллере от Netflix

В основу будущего сериала войдет роман Сюзанны Джонс «Птица землетрясения»
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
Поделиться:
Алисия ВикандерАлисия ВикандерФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Netflix, боссы которого недавно выступили с заявлением, что будут выпускать по 700 сериалов в год, похоже держат слово. Сегодня стало известно, что в работу ушел еще один сериал, по роману Сюзанны Джонс «Птица землетрясения». Съемки вот-вот начнутся, и уже даже известны исполнительницы главных ролей. Это оскароносная шведская актриса Алисия Викандер ("Воспоминания о будущем", "Королевский роман", "Агенты А.Н.К.Л.") и американка Райли Куо ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Девушка по вызову").

Режиссером выступил Уош Вэстмолэнд ("Все еще Элис").

Действие будущего сериала происходит в Токио. Город, в который съезжаются европейские молодые интеллектуалы, мечтающие окунуться в современную японскую культуру.

Девушку, приехавшую из Англии, зовут Люси Флай, она поссорилась с родителями и рванула на ПМЖ в Токио. Там она устроилась переводчицей и безмятежно живет вот уже 10 лет. Из Йоркшира к ней приезжает подруга Лили Бриджес. После короткой встречи она пропадает. Все считают, что произошло убийство. И подозрение падает на Люси.

Расследование ведется от лица обвиняемой, англичанки, живущей в Токио, которая вспоминает события и пытается понять - совершала ли она преступление, или только очень желала этой смерти.

Съемки будут проходить в Токио и на острове Садо в мае 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Телевизор, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Минпроторг РФ оспорит в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге курорта Гудаури
Во Франции при захвате заложников террорист ранил двух человек
СМИ: Заложники покинули захваченный террористами супермаркет во Франции
Савченко рассказала об условиях содержания в киевском СИЗО
Песков: в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России
В Пентагоне объяснили, почему считают Россию и Китай угрозами
Андерс Бессеберг: «Руководство Тюменской области создало потрясающие условия для проведения этапа Кубка мира по биатлону»
Путин обратился к россиянам, проголосовавшим за других кандидатов
Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
Отвечать за ЖКХ и энергетику Вологодской области будет женщина
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Путин: все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, будет сделано
Путин дал указание властям Крыма обеспечить жильем бывших украинских военных
Дата инаугурации президента России будет объявлена позже
Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян
Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
Ученые нашли способ продлить жизнь
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство
Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой