Росприроднадзор наградил Московский НПЗ за экологическую политику

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-23T16:02:41+03:00

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Росприроднадзор по Центральному федеральному округу отметил успешную экологическую политику Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ): предприятию вручили почетную грамоту за внедрение автоматизированной системы мониторинга воздуха.

- Предприятие наградили в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики Росприроднадзора за 2017 год, где начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин представил доклад о внедрении и развитии современных систем мониторинга воздействия на атмосферный воздух на промышленных предприятиях, - сообщили «КП» в пресс-службе компании. - Включенность МНПЗ в городскую систему мониторинга стала важным результатом модернизации предприятия, которую «Газпром нефть» продолжает с 2011 года.

Московский НПЗ первым в стране начал применять автоматизированную систему мониторинга воздуха с использованием технологий интернета вещей: они позволяют достичь максимальной открытости и прозрачности информации. На основе опыта МНПЗ будут разработаны государственные нормативы по оснащению такими системами других предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Соглашение о том, что Московский нефтеперерабатывающий завод станет пилотной площадкой для этого проекта, было подписано в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи между компанией «Газпром нефть», Росприроднадзором и Минкомсвязью РФ.

- Информационная прозрачность является важным принципом работы Московского НПЗ, - подчеркивает начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин. - Организован постоянный лабораторный контроль на территории завода и в зоне его влияния. Данные в онлайн-режиме передаются контролирующим органам, отображаются на сайте МНПЗ и уличном экране - «Экоинформере». Он круглосуточно транслирует актуальную информацию.

Завод регулярно проводит экскурсии по своей территории для жителей города и принимает делегации различных общественных организаций, демонстрируя результаты модернизации и новейшие разработки в области экологического мониторинга. По мнению горожан, за последние годы завод радикально изменился, превратившись из источника загрязнения в современное и экологически безопасное производство.