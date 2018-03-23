Дебоширка с собачкой: почему Любовь Успенскую сняли с самолета в Омск

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-23T17:57:57+03:00

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Артисты, политики, спортсмены порой забывают, что они обычные люди и должны соблюдать правила поведения в общественных местах. «Королева шансона» Любовь Успенская, которая могла бы «сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь», предпочла добираться до Омска самолетом «Аэрофлота». Но, по всей видимости, концертные менеджеры не предупредили артистку, что нужно соблюдать авиационные правила – в итоге за дебош Любовь Успенскую сняли с рейса «Москва-Омск».

У певицы 23 марта запланирован концерт в Омске. Вылетала артистка из Москвы. По трапу Любовь Успенская поднималась с собачкой на руках. По всей видимости, она представляла, что сейчас сядет в кресло у окошка и сделает несколько фотографий для Инстаграма. Но на пороге стюардесса попросила певицу показать посадочный талон и убрать собачку в переноску. Успенская не стала реагировать на слова стюардессы и при повторном обращении. Певица грубо оттолкнула бортпроводницу и прошла в салон бизнес-класс. Стюардесса вновь и вновь объясняла правила перелета певице, но та ничего не хотела слушать. Пересказывать неадекватные речи звезды нет смысла. Скандал затягивался. Тогда сотрудница «Аэрофлота» обратилась к командиру самолета, который за неадекватное поведение отстранил Успенскую от полета.

- Он принял решение отказать в перевозке пассажирке. Составлен рапорт, взяты показания свидетелей. Задержка рейса составила около одного часа, - рассказали в «Аэрофлоте». - Наша компания располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров рейса SU1762, с которого быда снята Любовь Успенская.

Говорить о произошедшем певица не хочет. Известно лишь то, что она и ее концертный директор уже прилетели в Омск следующим рейсом и запланированный концерт состоится. По всей видимости, перед следующим входом в самолет Любовь Успенская вспомнила, что она обыкновенный человек, а собака должна знать свое место.

- Дайте нам поспать и отдохнуть. Мы только прилетели. Нам вечером концерт работать, - скажет по телефону «Комсомольской правде» концертный директор певицы Виталий Макаров.

Выходка певицы возмутила и фанатов певицы, которые написали ей, что ходить в Кремль с собакой – тоже некрасиво.

- При всем нашем уважении к певице – таскать везде за собой собаку (в местах для нее не предназначенных) – некрасиво. И в Кремль ее, и в самолет. Это уже ахинея полная. Согласно правилам перемещения животных в самолете – собака должна ехать в перевозке или в багажном отделении, а на приемах государственной важности – ей не место. Она не человек. Это в вашем доме у нее отдельная комната и ванная, а в обществе она должна знать свое место, - написала комментарий в соцсетях Ксения Госс.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пантелеев Олег, исполнительный директор агентства «Авиапорт»:

- По перевозке животных в самолете для пассажиров бизнес-класса нет исключений. Животное не должно приносить дискомфорт другим пассажирам – бегать по салону, пачкать кресла, неприятно пахнуть. Именно поэтому придуманы правила перевозки – в переноске или в клетке в багаже. Пассажиры бизнес-класса порой думают, что для них больше привилегий. Но путешествия в бизнес-классе отличаются от эконом-класса только набором услуг - питание, комфортные кресла и еще несколько. Что же касается путешествий с животным – нет проблем, просто нужно соблюдать правила авиакомпании. Например, если переноска более 8 кг, то сдавать в багаж. В случае с Любовью Успенской, если сказали, что нужно собаку поместить в переноску, то просто нужно было это сделать.