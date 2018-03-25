Дочки как матери: актрисы, певицы и телеведущие вырастили собственные копии

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-25T01:48:47+03:00

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Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова

anna_zavorotnyuk С самой родной,любимой и прекрасной женщиной на свете мамочка, как же я скучала по тебе

«Прекрасная няня» замужем в третий раз. Первый брак Анастасии Заворотнюк с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом был стремительным — они разошлись через год. Дети появились во втором браке с бизнесменом

Дмитрием Стрюковым — сейчас Анне 22 года, а ее брату Майклу - 17. Уже почти 10 лет актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым, с которым познакомилась на одном из ледовых телешоу. 46-летняя артистка очень гордится своими детьми, а особенно старшей Анной, потому что она не только прилежно учится, но и успевает работать - вести телепрограммы. Да и внешне - просто копия юной "няни". Сегодня актриса переживает разлуку с дочерью — Аня живет и учится в США, но мама ее по-возможности навещает, несмотря на проблемы. Пару лет назад из-за больших долгов банку Заворотнюк едва не ограничили в праве выезда из страны, но актриса выиграла суд и спокойно передвигается по миру.

Мила Йовович и Эва Габо Андерсона

millajovovich The doesn t fall far. Having a fun, greasy dinner with my amazing Beeboo, Ever Gabo at #crabbycrab! Happy Saturday everyone! #ladiary

Актриса с русско-сербскими корнями и мировой известностью замужем в третий раз. Первый брак с актером Шоном Эндрюсом у Милы Йовович продлился месяц - мама Галина Логинова аннулировала этот союз, так как Мила была несовершеннолетней. Второй раз мужем Милы стал известный режиссер Люк Бессон, который превратил очаровательную модель в популярную актрису. Но семейная жизнь не сложилась - через два года они развелись. Через два года Йовович встретила мужчину всей ее жизни — Пола Андерсона, тоже режиссера. В браке с создателем «Обители зла» актриса родила двух дочерей — Эву Габо и Дашиэл Иден. Младшая пока подрастает, ей скоро 3 года, а в кого пошла старшая — ясно как день. 10-летняя Эва — копия своей красавицы мамы. Но если сама Йовович начала работать моделью с 11 лет, то ее дочь, несмотря на роскошные данные, точно не пойдет по этой стезе. 42-летняя мама наотрез отказывается отдавать дочь в модельный бизнес или помогать в ее стремлении стать актрисой.

Ксения Бородина и Маруся Будагова

borodylia Ксения Бородина и Маруся Будагова

Бородина растит своего двойника — так иногда шутят поклонники «Дом-2», который ведет Ксения. 35-летняя ведущая реалити-шоу второй раз замужем. С первым мужем бизнесменом Юрием Будаговым они прожили три года,у них родилась старшая дочь телеведущей Маруся. Второй раз Бородина играла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым, которому два года назад родила дочь Тею. Первый ребенок телезвезды точь-в-точь как мама. Сходство 8-летней Маруси с матерью поразительное. И чем старше девочка становится, тем больше походит на 35-летнюю Бородину. У ребенка, как и у мамы, тоже есть страничка в соцсети, с маминой подачи юная Маруся уже делает первые шаги в качестве модели.

Вера Брежнева и Соня Киперман

sonya_kooper Happy birthday to the most beautiful and amazing person in my life, I love you more than you can imagine @ververa

Кто мама, а кто дочь? Так нередко спрашивают у Сони и у Веры. Иногда их называют сестрами, хотя разница в их возрасте 19 лет. Дочку Сюню Вера Брежнева родила от Виталия Войченко, с которым несколько лет жила в незарегистрированном браке. Их отношения закончились резко и ребенок певицы носит фамилию второго, уже официального мужа экс-«ВИА Гры» Михаила Кипермана. У Сони есть 9-летняя дочь Сара Киперман, но малышка

больше похожа на папу. Не родного отца Соня воспринимает как родного. При этом 17-летняя дочка певицы в прекрасных отношениях и с новым мужем мамы продюсером Константином Меладзе. Унаследованной от мамы красотой и грацией Соня успешно пользуется — параллельно с учебой, девушка подрабатывает моделью и успела уже украсить несколько обложек глянцевых журналов.

Рената Литвинова

renatalitvinovaofficiall Holiday. Paris )

Самая загадочная артистка отечественного кинематографа безумно любит свою единственную дочь Ульяну. Ребенку Ренаты Литвиновой 17 лет, она родилась в браке с бизнесменом Леонидом Добровольским. Сегодня семейный статус 51-летней актрисы и режиссера не определенный — после развода с отцом Ульяны артистка о своей личной жизни не говорит. Ее единственная дочь похожа на маму как две капли. Девушка даже стала одеваться в мамином неповторимом стиле и даже сниматься в кино. Рената Литвинова недавно откровенно рассказала о том, что думает о наследстве для своей дочери. По словам актрисы, после ее смерти Ульяне ничего не достанется, кроме платьев и украшений. Литвинова убеждена, что иначе у человека исчезнет стимул чего-то добиваться, у него не будет смысла жить.