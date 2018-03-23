Платить за коммунальные услуги можно будет напрямую их поставщикам

СЕГОДНЯ 20:33 2018-03-23T20:34:01+03:00

Давно уже обсуждается проблема, связанная с тем, что УК нередко деньги с граждан собирают, а дальше их не перечисляют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Суть его в том, что жильцы могут платить за коммуналку не через свою управляющую компанию, а напрямую. Заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло.

Возможны будут два варианта перехода на прямые договора. Принять такое решение могут сами жильцы на общем собрании собственников жилья. Альтернативный вариант — если у управляющей компании накопились долги перед ресурсниками за два и более месяца, ресурсники сами могут разорвать отношения с такой УК и перейти на прямые расчеты с потребителями. Как объясняют в Минстрое, куда-то бегать и подписывать какие-то бумаги, жильцам в этом случае бегать не надо — прямой договор будет заключен автоматически.

Зачем потребовалось что-то менять? Давно уже обсуждается проблема, связанная с тем, что УК нередко деньги с граждан собирают, а дальше их не перечисляют. Где-то прокручивают и задерживают оплату месяцами. Или вообще неожиданно объявляют о банкротстве — а уже собранные, но не перечисленные деньги при этом куда-то таинственно исчезают. Итог: целые дома объявляют неплательщиками и грозят отключить им, например, воду за долги. При том, что их жители ни в чем не виноваты — большинство все честно и вовремя заплатили.

Всвязи с этим и появилась идея убрать УК из цепочки платежей — без посредников надежнее. Нормально работающие «управляшки», впрочем, «наказывать» не будут. Если и самих жителей, и поставщиков ресурсов все устраивает, схема может остаться прежней.

Закон еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. После этого он будет опубликован и вступит в силу.