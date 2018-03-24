«Синяя птица» в кино приземлится

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-23T20:43:03+03:00

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- Дайте мне молока за вредность! - восклицает Сергей Безруков, посмотрев выступление юной акробатки Даши Заец. 8-летняя девчонка отыграла уже больше 50 спектаклей в шоу братьев Запашных, а теперь решила попытать счастья в конкурсе юных талантов «Синяя птица». Даша, одетая в костюм Буратино, показывает такие трюки, да еще и без страховки, что взрослые в студии хватаются за сердце.

- Буратино в сказке был деревянным мальчиком, а у нас - гуттаперчевая девочка, - с улыбкой заметил член жюри Николай Цискаридзе.

В этом сезоне «Синей птицы» состав жюри пополнился - выступления детей будут также оценивать Сергей Безруков и Елена Яковлева. Новые судьи - это не единственное новшество. Наиболее интересным выглядит творческий союз с фильмом «Последний богатырь», который недавно собрал астрономические деньги в российском кинопрокате.

Раньше программа начиналась с того, что каждого юного участника встречал Александр Гуревич и записывал с ним небольшое интервью. Теперь дети сразу попадут в сказку: для этого в студии выстроили сказочный лес из страны Белогорье, в которой происходит действие «Последнего богатыря». Сначала с каждым из ребят пообщается главный герой картины богатырь Иван (актер Виктор Хориняк), а потом он отправит участника программы на сцену «Синей птицы». В финале телеконкурса победителя ждет суперприз - роль в продолжении «Последнего богатыря».

- Это настоящая мечта - попасть в мир большого кино, - говорит автор и ведущая программы Дарья Златопольская. - И, конечно, было бы несправедливо лишить этого шанса тех детей, которые уже принимали участие в конкурсе и запомнились зрителям. Поэтому в новых выпусках также примут участие самые яркие ребята из трех прошедших сезонов. Они подросли, изменились, многие из них стали настоящими артистами и выступают на самых важных сценах мира, поэтому, думаю, зрителям будет очень интересно встретиться с ними вновь.

Ведущая проекта Дарья Златопольская с новыми членами жюри - Еленой Яковлевой и Сергеем Безруковым. Фото: канал "Россия 1"

Например, в первой же программе зрители увидят чтеца Глеба Богдановича, который уже засветился в телеконкурсе в 2016 году.

- После участия в «Синей птице» меня стали узнавать на улице, - признался мальчик, стоя на сцене.

- Меня тоже! - подхватил бессменный член жюри Денис Мацуев. Зал рассмеялся.

Россия 1. «Синяя птица». Воскресенье, 17.30.