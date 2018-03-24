Дружбу - купишь! Как я брала друга в аренду

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-24T01:13:36+03:00

Вы одиноки? Не с кем погулять по городу, выпить и просто душевно поболтать? В интернете куча объявлений людей, которые за умеренную плату побудут вашими друзьями [инфографика]

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«Они пьют водку и хотят рожать детей»

Миша привлек внимание очень низкой ценой - всего 100 руб. в час. Да и на фото оказался худоват, так что захотелось поддержать материально именно его. Он обещал «быть хорошим слушателем, которому можно доверить все».

Правда, жил далеко - в Воронеже. Но это выяснилось уже позже, а потом ведь для дружбы нет преград. А деньги можно и на карточку перевести. Общаться решили в соцсети. Хотя Миша сразу пригласил в гости, честно предупредив, что живет с родителями, - если решусь приехать дружить в Воронеж, мне нужно будет найти жилье.

К общению я подготовилась. Вспомнила пару грустных историй. Уже представляла, как Миша выслушает, поддержит и какой красивый текст потом получится.

Но не успела я дописать в чате первую фразу, как мой новый друг уже начал по-свойски изливать душу: «Мне не везет с женщинами. Они сводят меня в ресторан, покормят, расскажут про жизнь и пропадают. Большинство пьют водку и хотят рожать детей».

Буквы летели и летели, а мне никак не удавалось поговорить о своем. Минут через 10 Миша не выдержал: «Скорее приезжай ко мне на романтический ужин, с пиццей и роллами». Я закрыла чат.

Неудачный первый опыт едва не вверг в отчаяние, но тут я заметила объявление Давида. И хоть висело на Авито оно всего несколько дней, в деле почасовой дружбы казался профессионалом. «50-летний психолог составит вам компанию. Можем погулять по парку, сходить на выставку или в кино. Оплата 500 руб. за час», - написал он о себе. То что надо, подумала я. И набрала номер. Давид свои благие намерения подтвердил, и мы даже назначили встречу. Но когда я предложила созвониться накануне, почему-то огорчился. «Это вы должны мне позвонить. Вы! Понимаете?» - прорычал он в трубку. И в назначенный день на звонок не ответил.

Теперь мне уже было жалко потраченного времени, и я решила не отступать. Вон сколько объявлений от друзей напрокат! Просто новичкам, как я, не сразу везет. После нескольких неудачных созвонов я наконец нашла Евгения.

Встреча по шпаргалке

Сразу было видно, что к своему делу относится обстоятельно. Даже разработал специальное весеннее предложение. Встречаешься четыре раза, пятый - бесплатно. Первый час стоит 700 руб. За эти деньги он был даже готов побегать со мной в парке. Но я не спортсмен, и мы встретились в кафе.

Так как это было не романтическое свидание, а дружеское, то я нарушила этикет - пришла пораньше. Но попить кофе в одиночестве не успела - едва присела, как услышала чуть заикающийся с хрипотцой голос: «Софья?» Мой новый приятель выглядел настолько растерянно, что доверия не внушал. В сером помятом свитере, с рюкзаком такого же цвета, лямку которого непрерывно мял в руках. Единственным ярким пятном был золотой зуб. Но рта мой новый знакомый почти не открывал.

После пяти минут молчания стало понятно, что говорить придется мне. Или задание будет провалено.

- Скоро ли весна? - спрашиваю. Ничего другого в голову на тот момент не пришло. Ведь я готовилась, что расспрашивать будут меня.

Но вдруг Евгений заговорил.

- Какую книгу ты сейчас читаешь и что она изменила в тебе? - спросил.

Теперь замолчала я. А он зашуршал бумажками, которые вынул из рюкзака. На них - это я потом увидела - были написаны эти вопросы.

- Это для первого знакомства. Когда знаешь, что человеку интересно, так легче его разговорить, - пояснил он.

Никогда еще у меня не было такой серьезной дружбы.

Стало скучно. Я делала вид, что слушаю, хотя было непросто. Даже пыталась поддержать разговор про книги. Но эта тема не пошла - Евгений моих любимых авторов не читал.

Гремела музыка. Друг старался ее перекричать. Молодые люди за соседним столиком смотрели на меня с сочувствием.

К моменту, когда шпаргалки с вопросами закончились, Евгений уже перестал меня бояться и даже улыбнулся. Рассказал, что приехал в столицу из провинции. Здесь завел семью и потерял работу. Сейчас перебивается разовыми заказами. На сдаче себя напрокат зарабатывает немного - 5 - 6 тыс. руб. в месяц.

- Больше пяти встреч в неделю не назначаю, тяжело, - вздохнул он.

Чаще всего клиенты звонят по пятницам. Хотя весной оживились и по другим дням. Обычно это женщина от 30 или мужчина от 40 лет. Каждый заказ проходит по-разному. Для женщин ты выступаешь этакой подружкой: те в основном жалуются на мужчин. Мужчины же вовсе не на жен и любовниц, а на бизнес или начальника. Сильный пол часто приглашает выпить. С одним предпринимателем, вспоминает он, сидели всю ночь. Но никаких подробностей не рассказывает: мол, профессиональная тайна.

А профессионализм действительно имеет место: ну где вы еще найдете друга, который ни разу за время встречи не посмотрел на телефон, даже не положил его рядом с собой на стол, как сейчас принято. А вот у меня через час звякнула напоминалка. Прошел час, пора прощаться. Я делала это с облегчением. Положила 700 рублей на стол. Он все не решался брать деньги. И продолжал говорить о себе, родителях, о том, что жена разлюбила.

Я оказалась хорошим другом.

Живая арендаФото: Алексей СТЕФАНОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Все затеяли японцы

Услуга «друг на час» впервые появилась в Японии в 1990-х. Тогда услугу оказывали профессиональные актеры. Японский опыт перехватили в других странах: арендовать друга легко в Южной Корее, Франции, Китае, США. А теперь и в России. Хотя нам до мирового уровня пока далеко. Допустим, за рубежом можно взять в аренду целые семьи. А в Китае школьники нанимают мам и пап - чтобы те сходили на родительское собрание в школу вместо настоящих родителей. Эта услуга стоит 50 юаней (примерно $10) в час.

В России друзьями в основном подрабатывают мужчины. Это не их основная работа - на доходы от «дружбы» не проживешь. Все же Россия - не Китай, где приятели на час могут заработать больше тысячи долларов в день. У нас дружбе придается смысл сакральный, и платить за нее не принято.

КСТАТИ

Дедушка по вызову

На рынке живой аренды представлены не только одиночки - есть специализированные компании.

Евгения Фитина работает на портале OneTwoRent (аренда всего на свете). Здесь можно взять напрокат не только товарищей, но и четвероногих друзей. Самый высокий спрос, конечно, на котов - их берут новоселы, чтобы запустить в квартиру. А так в ассортименте целый зоопарк: от коров до енотов.

- А это-то кому нужно? - удивилась я.

- Для фотосессий и рекламных съемок, - разъяснила Евгения.

Моему недавнему другу Евгению, несмотря на профессионализм и шпаргалки, до доходов енота расти и расти: животное приносит агентству 3 - 4 тыс. руб. в час. А дружба с коровой вообще доступна лишь очень состоятельным людям - 15 тыс. руб. в час. Но таких заказов пока немного. А вот «бабушки на час» довольно востребованны. Они могут и с детьми посидеть, и пирожки испечь, и носки с варежками связать.

Наталья Линькова так и назвала свою компанию - «Бабушка на час».

- Этот сервис работает с прошлого года. И уже в этом январе стал окупаться. Количество заказов растет, хотя никакую рекламу мы пока не даем, - рассказала она.

В кандидатках на вакансию бабушки тоже нет недостатка. «В России после определенного возраста каждый десятый человек с хорошим образованием испытывает сложности с трудоустройством. А потребность помогать и отдавать только возрастает», - пояснила Наталья.

По ее словам, последнее время все чаще поступают запросы на дедушек: «Один такой пенсионер работает няней уже 11 лет. Сейчас у него в подопечных маленькая девочка. И вот он улетал в Америку, а когда вернулся, сразу побежал к ней. Я понимаю, как тяжела смена часовых поясов даже для молодых людей. А ему все нипочем. «Да ты что, я не устал, - говорит. - Меня же ждали, понимаешь? Меня ждали».