Глава Почты России в прямом эфире радио "Комсомольской правды"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T21:27:30+03:00

Какими станут почтовые услуги, кто будет разносить корреспонденцию, сохранятся ли почтовые отделения в глуши расскажет Николай Подгузов

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В гости к радио «КП» придет генеральный директор ФГУП «Почта России». Основная тема разговора: место традиционной почты в России. Николай Подгузов расскажет об оптимизации системы доставки, электронных сервисах, противодействии внутреннему воровству, зачем Почта вступает в партнерство с сетевыми супермаркетами, подписки на прессу и многом другом, что ежедневно касается всех нас.

Свои вопросы главе Почты России вы можете оставить в комментариях к этому материалу, а наши журналисты зададут их Николаю Подгузову.

Слушайте прямой эфир Радио "Комсомольская правда" и смотрите видеотрансляцию на нашем сайте 27 марта в 14.05 (Мск)