Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал "бедой" игру с командой Бразилии

СЕГОДНЯ 21:48 2018-03-23T22:13:44+03:00

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Футболисты сборной России сыграли в "Лужниках" в пятницу, 23 марта, контрольную игру с командой Бразилии и были разгромлены со счетом 0:3. После встречи главный тренер нашей команды Станислав Черчесов подвел итог поединку с пятикратными чемпионами мира.

- До финальной трети поля доводили мяч и как будто не хватало игрока. Почему так мало били с близкого расстояния?

- В какой-то степени соглашусь. До последней трети поля легче доходить, а потом оно сужается, потому что соперник активно начинал играть. Но были несколько моментов, которые могли качественнее завершить.

- Те тактические просчеты, которые были в обороне - систематические?

- Тот случай, когда мы и сами грешили, но и соперник завершал.

- С чем связываете тот факт, что у Глушакова было много ошибок?

- Мы еще не говорили с ним на эту тему. Он сыграл не самый лучший матч. Когда он подустал, мы его поменяли.

- Что случилось в 13 минут, когда забили 3 гола и создали моменты бразильцы?

- Что произошло - если обратили внимание, то за 30 секунд до каждого гола у нас стоял игрок, готовый выйти на замену. Значит не хватило этой минуты, чтобы выпустить игрока свежего. Но даже на пару минут упустить инициативу нельзя, не то, что на 13. Особенно таким командам, как Бразилия, которые умеют играть в атаке. По горячим следам не говорили ни о чем, обсудим все позже.

- Последние месяцы Россия играла с Аргентиной, Бельгией. Что же можете сказать о Бразилии, если их сравнить с прошлыми соперниками?

- У Бразилии хорошие, качественные игроки. Мы сегодня настраивались на победу. Если сравнивать с Аргентиной, Бельгией и Испанией, то - уровень игры одинаков, но система ведения игры разная.

- Такой результат - сказалось отсутствие травмированных игроков?

- Они важны для нас. Но плакаться по тем, кого нет, мы не хотим, это не в наших ни в планах ни в характере. У нас есть другие игроки. То, что мы сыграли "с листа" с такой тройкой - надо чуть терпимее к таким вещам относиться. Если разобраться, то мы начинаем строить с нуля все.

- Казалось, что перед началом игры будет много зрителей.

- Мы все равно чувствовали поддержку трибун, они гнали нас вперед. Сегодня не самая теплая погода, но спасибо всем кто пришел и поддержал. Мы будем теперь исправлять эту ситуацию.

- Вы говорите о том, что надо опробовать разные системы игры. Братья Березуцкие в сборную - приедут?

- Когда у нас был сбор после Коста-Рики, игра с Катаром, они позвонили мне. И Василий сказал, что хочет завершить карьеру в сборной. Поэтому я попросил его - приостанавливается карьера. Тем более от одной игры не станет плохо. Перед Кубком Конфедераций я лично ездил в Ватутинки и они сказали, что нет сил и возможностей. Приостановление действует дальше. И вот предпоследний сбор, я созвонился с Василием. И мы пришли к тому, есть ли готовность. Мне сказали, что нет, не можем. Но т.к. мы зрелые и опытные, я попросил их приостановить карьеру. Но если мы говорим про таких футболистов, то они - четко понимают, что их ждет. Они четко понимают, что это такое. Давайте уважим их решение. В 33 силенок не осталось, а в 34 внезапно появились. Поступил, вроде бы, правильно. Это мое желание было, чтобы они дальше были бы кандидатами. Если бы они сказали, что они - готовы, и они не вызывают, то это - вопрос ко мне. Если они скажут вдруг "Йес!", то - вопрос ко мне.

- Вопросов много, которые надо решать. Но все же, что понравилось?

- Моменты, эпизоды, игроки, но целостности не было. Через "не могу" некоторые вещи делали. Тем более, что у Бразилии сложно отнять мяч, а попробуй - отбери у них.

- Что после игры сказали футболистам?

- После матча что сказал, не буду рассказывать. Есть такая ситуация, когда бывает - вина, а когда - беда. Сегодня - беда. Минут 10-15 соперник доминировал, и у нас это была адаптация. Если так брать, то техническое оснащение - бразильцы лучше нас. А у нас же - новые защитники. Тем более что в составе не играли 5-6 игроков. Это - констатация факта.

- Скоро игра против Франции. Будет ли шанс сыграть у Черышева?

- Не могу ответить на этот вопрос. Почему вызвали Дениса на этот сбор? Это тот случай, когда надо с ним познакомиться и понять, в какой роли его использовать. Посмотрим, как будем играть с французами. Будет ли играть - не знаю, дайте нам подумать.

- Не кажется ли, что не хватало опорника чистого на поле?

- Не знаю, вы называете то одну фамилию, то другую. Такое чувство, что с другими фамилиями мы пять раз выиграли чемпионат Европы. Что касается Нойдштедтера, то - два года не играл на этой позиции футболист. И вдруг он играет на этой позиции. Если б было сразу несколько игр, то можно было бы вводить. На Евро-2016 он играл "опорника". Вы помните эти матчи и чем он помог там? Думаю, он там не сильно там помог. Он же у себя в клубе играет на позиции центрального защитника.

- Нойдштедтер и Габулов, хотел спросить, для чего их приглашать в сборную, если они там не имеют игровой практики?

- Ну давай не будем вызывать. Они играют у себя в клубе! Это наша практика. Габулов - российский футболист, который приносил нам пользу и посмотреть, в каком он сейчас состоянии. Не играя, человек не теряет формы. Я когда играл, то в "Динамо" Дрезден получил за 4 игры столько, сколько за "Спартак" за сезон не получал, и вызывался в сборную.