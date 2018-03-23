Главный тренер сборной Бразилии сказал, кого бы взял себе в команду из сборной России

СЕГОДНЯ 22:17 2018-03-23T22:18:46+03:00

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Сборная Бразилии раз в десятилетие приезжает в Москву. Если в 1996 году поединок завершился вничью 2:2, то спустя 10 лет уже было поражение со счетом 0:1 на стадионе "Локомотив". Весной 2018 года за пару месяцев до старта чемпионата мира бразильцы в "Лужниках" разгромили россиян 3:0. Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции поделился впечатлениями от игры.

- Что касается игры, то вот она завершилась со счетом 0:3. Сейчас вы поедете в Германию. У вас остались какие-то сомнения по поводу состава на ЧМ?

- Я очень рад, как мы справились с этой игрой. Мы воплотили то, что намечали. Доволен тем, что команда технически хорошо оснащена. Она воплотила все моменты. Игроки смогли реализовать все голевые моменты и таким образом, в общем, команда справилась с поставленной задачей и футболисты поняли и они сделали соответствующие выводы. Мы будем продолжать играть по той тактике, что есть. И я считаю, что команда полностью готова к чемпионату мира.

- Кого бы из сборной России вы могли бы взять к себе в команду Бразилии?

- Я не знаю, правильно ли произнесу фамилии. Но я знаю, что тренер сборной России хорошо подготовил своих игроков. В игре с Испанией россиянам удалось практически победить, это - заслуга тренера. Головин очень агрессивный игрок, Миранчук - еще один хороший футболист, быстро играет в зоне противника. Акинфеев? Прекрасный игрок! Это действительно вратарь высокого качества, отбивает много ударов.

- Нам очень понравился Дуглас и Коутиньо. Что вы думаете об этих игроках?

- Они очень важны в игре, как и все. Но некоторые игроки не смогли действовать в нужной функции. Коутиньо - ему нужно найти нужную позицию и роль на поле. Жезус - принял нужный ритм, включился в игру. Я пытаюсь в каждом игроке найти то качество, которое нам поможет.

- До этой игры с Россией вы говорили, что хотите посмотреть как будет действовать сборная для того, чтобы понять тактику Бразилии в игре с Германией. И вы будете смотреть на эмоции игроков.

- Мы противостояли командам из топ-5 и нам удалось с ними играть хорошо. Нам удалось играть более агрессивно. Мы сможем противостоять сборной Англии. После изучения всех команд, мы составили ту систему, которая позволит противостоять пяти лучшим сборным Европы. Была проделана большая колоссальная работа - мы работали в Лондоне много, например.

- Сегодня в первом тайме сборной Бразилии было сложно пробить защиту. Но потом игра пошла более активно. Что послужило ключом к успеху?

- Когда видишь, что мяч летает с одной стороны в другую, то ты должен прочувствовать соперника. И в этом заключается наша характеристика. Ты ищешь нужный момент, чтобы проникнуть в линию защиты. Мы много изучали все движения и тактику соперника, чтобы сделать то, что мы сделали. Когда мы сталкиваемся с такой линией защиты как у России, пять игроков, то это достаточно сложно пройти их.

- Вы вчера говорили, что сборная Бразилии будет играть круто. Можете сказать, что с Германией команда будет играть тоже хорошо?

- Я говорил игрокам в раздевалке, что ты никогда не должен быть доволен собой. Каждый игрок должен индивидуально играть хорошо, а придумывать тактику - это наша функция. Таким образом, вся игра и должна такой быть - мы составляем тактику, а футболисты - выкладываются.

- Чувствуете ли вы прессинг в связи с тяжелой политической ситуацией в стране?

- Мы попытаемся выполнить свою функцию внутри спорта. И не хочу смешивать политику и спорт. Вы знаете, о чем я говорю. Спорт несет большую социальную ответственность, это - нечто большее, что касается каждого.