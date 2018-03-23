Хрупкая красота: На показе Московской недели моды на подиуме появились модели в инвалидных колясках

СЕГОДНЯ 22:41 2018-03-23T22:42:05+03:00

Девушки выходят на подиум, чтобы доказать - инвалидное кресло не должно быть препятствием для полноценной жизни Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Прекрасные девушки представляют на подиуме нежные белые платья от кутюр... Только вот по сцене они вынуждены не идти, а ехать на инвалидных колясках.

В рамках Московской недели моды 22 марта прошел особенный показ: «Я продолжаю идти…Отражение мечты». Моделями на нем стали девушки с ограниченными возможностями здоровья - но совершенно безграничной силой духа. Несмотря на все трудности, они выступили на подиуме на инвалидных колясках, чтобы доказать: "Красота не имеет ограничений". Именно эта фраза и стала девизом прошедшего показа.

А представляли девушки коллекцию свадебных платьев российского бренда «GABBIANO». Таким образом, они надеялись показать, что инвалидность не должна быть преградой для самореализации женщины во всех сферах жизни. В том числе - в создании семьи.

Организатор показа - некоммерческое партнерство информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов «Открытый мир», вот уже несколько лет помогает людям ограничеными возможностями здоровья жить стать полноценной частью современного общества.

Интеграционный показ носил название «Я продолжаю идти.. Отражение мечты» Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Его главными героинями стали девушки в инвалидных колясках Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Организаторы надеялись показать зрителям, что красота не имеет границ Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Подобные показы проводятся в рамках Московской недели моды с 2015 года Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

В зале за показом наблюдали особенные зрительницы Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Героини показа, в первую очередь, - прекрасные женщины Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

И свадебные платья лишь подчеркнули их нежность и хрупкость Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"