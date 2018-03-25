2018-03-25T01:47:55+03:00
Звезды

На грани нервного срыва: Наташа Королева обратилась к поклонникам со слезами на глазах

А те в ответ предположили, что певицу выбил из колеи секс-скандал с ее мужем Тарзаном [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко редко позволяют себе расслабиться: супруги слишком много работают. Фото: Инстаграм.Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко редко позволяют себе расслабиться: супруги слишком много работают. Фото: Инстаграм.
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Наталья Королева живет в сумасшедшем графике: концерты и постоянные гастроли изматывают певицу. Вчера она пела в Красноярске, сегодня – в Чебоксарах, завтра – в Майами: бесконечные перелеты, аэропорты, бессонные ночи и многочасовые выступления, похоже, выжали из звезды все соки и довели ее до переутомления. Об этом можно судить по ролику, который Наталья выложила в своем Инстаргаме. Певица записала трогательное видео: лежа на диване, она рассуждает о том, как важно уметь расслабляться.

- Самые прекрасные минуты — это когда ты наконец-то можешь позволить себе так лечь и постараться отключить всё сознание от этого огромного мира. Просто взять и расслабиться. И так это по кайфу иногда. Просто невероятно, - говорит Королева. При этом голос у нее предательски дрожит, а на глазах блестят слезы. Заметно, что артистка чем-то расстроена и едва сдерживается, чтобы не расплакаться.

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#нарасслабоне #пятница #дом #выходные
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Поклонники в комментариях жалеют Наташу и советуют ей сделать перерыв в ее плотном рабочем графике – взять отпуск, выспаться, отдохнуть…

Многие, впрочем, предположили, что певицу так расстроил секс-скандал с ее супругом Сергеем Глушко, случившийся на днях на просторах Интернета. В Сеть попало видео, снятое в одном из ночных клубов Волгодонска во время концерта. Сергей, артист оригинального жанра – стриптиза – разделся прямо на сцене и остался в чем мать родила, прикрывая интимное место одно простыней. При этом все желающие могли насладиться зрелищем голых ягодиц 48-летнего стриптизера, а некоторым посчастливилось погладить его по накачанной груди.

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Мало половин,говоришь......)
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Но на этом знойный танец супруга Королевой не закончился. Сергей вытащил на сцену из зала одну из зрительниц - эффектную брюнетку, обладательницу пышных форм, и сымитировал с ней половой акт. Со стороны это выглядело пошло и смешно, но женщине, попавшей в цепкие руки голого Тарзана, было явно не до смеха. Секс-танец Глушко вызвал возмущение сначала в зрительном зале, а потом, когда ролик попал на YouTube, - и в Сети.

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Приятно посреди непростых гастролей оказаться в хорошем отеле ...и халатик очень уютный) #тарзан#тарзаншоу
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Наталья Королева поведение супруга никак не комментирует, но любой женщине вряд ли понравилось бы, если бы ее благоверный прилюдно имитировал секс с другой. Раньше артистка всегда защищала супруга и во всех интервью подчеркивала, что с уважением относится к профессии мужа. Всем злопыхателям, задающим певице вопрос: «Как ваш сын относится к работе своего папы?» она уверенно отвечает: «А вы попробуйте так красиво раздеться на сцене!»

- Сергей в этом жанре единственный пока без конкурентов. Есть много молодых, накачанных, красивых парней. Но чего-то им не хватает, чтобы стать такими, как он. Я очень им горжусь! – признавалась Королева в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, у пары растет сын Архип, которому недавно исполнилось 16 лет. Супруги поженились в 2003 году.

Тарзан исполняет стриптиз..Выступление Тарзана в ночном клубе,

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